Ajunsă deja în al patrulea an al războiului Rusiei împotriva Ucrainei, Uniunea Europeană se află într-o poziție precară, finanțând ambele părți ale conflictului. Pe de o parte, trimite ajutoare militare și umanitare masive către Kiev, iar pe de altă parte face plăți comerciale către Moscova pentru petrol și gaze.

Olanda, importuri de energie din Rusia cu 72% mai mult

Blocul comunitar și-a redus dependența de furnizorul dominant Rusia cu aproximativ 90% din 2022. Cu toate acestea, a importat energie rusească în valoare de peste 11 miliarde de euro în primele opt luni ale acestui an, potrivit unei analize Reuters bazate pe datele Centrului pentru Cercetare în Energie și Aer Curat (CREA), o organizație independentă din Helsinki.

Șapte dintre cele 27 de state membre ale UE și-au crescut valoarea importurilor față de anul trecut, inclusiv cinci care sprijină activ Ucraina.

Franța, de exemplu, a înregistrat o creștere de 40% a achizițiilor de energie rusească, ajungând la 2,2 miliarde de euro, în timp ce importurile Olandei au crescut cu 72%, până la 498 milioane de euro.

Deși porturile de GNL (gaz natural lichefiat) din țări precum Franța și Spania servesc drept puncte de intrare pentru gazul rusesc în Europa, acest gaz nu este de obicei consumat local, ci este redirecționat către alți cumpărători din cadrul Uniunii.

Crima dovedită cu o oală de varză necălită. Acuzata a primit achitare pe linie, dar procurorii consideră că dosarul de omor a fost lămurit
Recomandări
Crima dovedită cu o oală de varză necălită. Acuzata a primit achitare pe linie, dar procurorii consideră că dosarul de omor a fost lămurit

Vaibhav Raghunandan, specialist în relațiile UE-Rusia la CREA, a descris creșterea fluxurilor energetice drept „o formă de autosabotaj” din partea unor țări, având în vedere că vânzările de energie sunt principala sursă de venit a Rusiei în timp ce poartă război împotriva Ucrainei, sprijinită de Europa.

„Kremlinul primește, la propriu, finanțare pentru a-și continua desfășurarea forțelor armate în Ucraina”, a spus el.

În 2024, UE a plătit Rusiei 23 de miliarde de euro pentru energie, mai mult decât ajutorul militar oferit Ucrainei.

Donald Trump i-a criticat dur pe liderii europeni

Plățile energetice ale UE către Moscova au reintrat în atenția publică după ce președintele SUA, Donald Trump, a criticat liderii europeni în discursul său de la Adunarea Generală a ONU luna trecută, cerându-le să înceteze imediat astfel de achiziții.

„Europa trebuie să se mobilizeze. Nu pot continua așa. Cumpără petrol și gaze din Rusia în timp ce se luptă cu Rusia. Este jenant pentru ei și a fost foarte jenant pentru mine când am aflat asta”, a spus Trump.

Ministerul Energiei din Franța a declarat că valoarea importurilor franceze de energie din Rusia a crescut anul acesta, deoarece țara a aprovizionat clienți din alte state, fără a le nominaliza. Datele din piața gazelor indică faptul că o parte din gazul rusesc importat de Franța este redirecționat către Germania, potrivit analiștilor de la Kpler.

Guvernul olandez a precizat că, deși susține planurile UE de eliminare treptată a energiei rusești, nu poate bloca contractele existente între companiile energetice europene și furnizorii ruși până când aceste măsuri nu devin lege la nivelul Uniunii.

UE vrea să accelereze interdicția GNL rusesc cu un an

UE, care a interzis deja majoritatea importurilor de petrol și combustibili rusești, a anunțat intenția de a accelera interdicția asupra GNL-ului rusesc până în 2027, față de termenul anterior din 2028.

GNL reprezintă acum cea mai mare parte a importurilor energetice rusești ale Uniunii, însumând aproape jumătate din valoarea totală a achizițiilor.

Comisia Europeană a refuzat să comenteze datele pentru 2025. Comisarul pentru energie a declarat luna trecută că eliminarea treptată a combustibililor fosili ruși este concepută pentru a evita creșteri bruște de preț sau penurii de aprovizionare.

Noile propuneri, care prevăd interzicerea completă a petrolului și gazelor rusești până în 2028, înseamnă că banii europeni ar putea continua să alimenteze efortul de război al Kremlinului încă un an sau mai mult.

Trump susține că petrolul și gazele americane ar putea înlocui livrările pierdute din Rusia, iar mulți analiști consideră acest lucru posibil, deși ar spori dependența Europei de SUA într-o perioadă în care Washingtonul folosește tarifele vamale ca instrument politic.

Rusia a testat „o armă revoluționară” despre care susține că ar putea schimba echilibrul nuclear mondial
Recomandări
Rusia a testat „o armă revoluționară” despre care susține că ar putea schimba echilibrul nuclear mondial

„UE a fost de acord să cumpere mai multă energie din SUA pentru a răspunde cererilor insistente ale Washingtonului de a opri importurile rusești”, a explicat Anne-Sophie Corbeau, cercetător la Centrul pentru Politica Globală în Energie al Universității Columbia.

„Totuși, este o iluzie să credem că GNL-ul american ar putea înlocui complet GNL-ul rusesc. Acesta este controlat de companii private, care nu primesc ordine de la Casa Albă sau Comisia Europeană – ele își optimizează propriile portofolii”, a explicat ea.

România, printre țările care au crescut importul de energie din Rusia

Uniunea Europeană a parcurs un drum lung din 2021 încoace. În acel an, înainte de a începe războiul Rusia-Ucraina, blocul a importat energie rusească în valoare de peste 133 de miliarde de euro, potrivit datelor CREA.

În perioada ianuarie–august a acestui an, factura UE a fost de 11,4 miliarde de euro, adică o fracțiune din nivelul pre război și o scădere de 21% față de aceeași perioadă din 2024.

Ungaria și Slovacia – care mențin legături strânse cu Kremlinul și refuză să renunțe la gazul rusesc – rămân importatori majori, însumând împreună 5 miliarde de euro din total.

Acestea nu ar fi afectate de sancțiunile planificate privind GNL-ul, care necesită unanimitate între statele membre, deoarece ar putea continua să primească gaz rusesc prin conducte până în 2028.

Potrivit datelor, Ungaria se numără printre cele șapte țări care și-au crescut importurile de energie rusească anul acesta, cu 11%.

Alături de Franța și Olanda, alte patru țări pro-Ucraina au înregistrat creșteri: Belgia (+3%), Croația (+55%), România (+57%) și Portugalia (+167%). Cifrele se referă la perioada ianuarie-august 2025 față de perioada similară din 2024.

Ministerul belgian al Energiei a explicat că această creștere s-a datorat noilor sancțiuni UE, intrate în vigoare în martie, care interzic „transbordarea” (reexportul) GNL-ului rusesc în afara blocului – ceea ce a făcut ca transporturile să fie descărcate în Belgia, un important hub global, în loc să fie transferate de la o navă la alta.

Ministerul portughez al Energiei a precizat că țara a importat cantități modeste de gaz rusesc și că fluxurile totale pe parcursul anului vor fi mai mici decât în 2024. Guvernele Croației și României nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Conform CREA, importurile totale de energie rusească ale UE din 2022 încoace au fost peste 213 miliarde de euro – o sumă care o depășește considerabil pe cea cheltuită de bloc pentru ajutorarea Ucrainei, de 167 miliarde de euro (financiar, militar și umanitar), potrivit Institutului Kiel din Germania.

Companiile energetice se țin de contractele pe termen lung

Compania TotalEnergies (Franța) este unul dintre cei mai mari importatori de GNL rusesc în Europa, alături de Shell (Marea Britanie), Naturgy (Spania), SEFE (Germania) și casa de comerț Gunvor (Elveția) – toate implicate în contracte pe termen lung care se întind până în anii 2030–2040.

TotalEnergies a declarat că menține livrările de la uzina Yamal din Rusia în baza contractelor care nu pot fi suspendate fără sancțiuni oficiale ale UE.

Compania va continua aprovizionarea atâta timp cât guvernele europene consideră gazul rusesc necesar pentru securitatea energetică. Shell, Naturgy și Gunvor au refuzat să comenteze.

Ronald Pinto, analist principal la Kpler, a explicat că firmele evită să riște amenzi pentru încălcarea contractelor fără un temei legal solid, cum ar fi o interdicție oficială a UE.

„În cele din urmă, cumpărătorii acestui GNL sunt actorii de piață, nu țările. Și, în mare parte, ei respectă contractele lor pe termen lung”, a spus el.

Pinto a adăugat că studiile privind fluxurile de gaz sugerează că importurile franceze de GNL rusesc sunt adesea trimise prin conducte spre Belgia, apoi spre Germania, unde există o cerere industrială mare.

Totuși, el a avertizat că este „imposibil să fie urmărit exact traseul moleculelor de gaz în rețeaua europeană”.

Un purtător de cuvânt al SEFE, care operează 10% din rețeaua de transport al gazului din Germania, a confirmat că firma importă gaz rusesc prin Franța și Belgia.

Ministerul german al Economiei a declarat că sprijină eforturile UE de eliminare treptată a combustibililor fosili rusești, dar că SEFE este legată de un contract de lungă durată pentru achiziționarea de GNL de la uzina Yamal, fără opțiune de reziliere.

„În baza clauzei take-or-pay, SEFE ar trebui să plătească pentru volumele convenite chiar dacă nu le-ar primi efectiv. Neacceptarea ar permite uzinei Yamal să revândă acele cantități, ceea ce ar aduce un dublu beneficiu economiei rusești”, a explicat purtătorul de cuvânt al ministerului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Rochie scurtă, proaspăt coafată, tocuri, unghii roșii, geantă de peste 10.000 de euro, bijuterii scumpe și un mers de podium. Unde și-a făcut Elena Udrea apariția ca o adevărată divă și cine a însoțit-o. Imaginile acestea au devenit virale
Viva.ro
Rochie scurtă, proaspăt coafată, tocuri, unghii roșii, geantă de peste 10.000 de euro, bijuterii scumpe și un mers de podium. Unde și-a făcut Elena Udrea apariția ca o adevărată divă și cine a însoțit-o. Imaginile acestea au devenit virale
„Tu ești sănătoasă la cap?” Incredibil ce a cerut Laura Vicol când se afla în arest preventiv. Mărturisirea l-a lăsat fără cuvinte pe Bursucu’
Unica.ro
„Tu ești sănătoasă la cap?” Incredibil ce a cerut Laura Vicol când se afla în arest preventiv. Mărturisirea l-a lăsat fără cuvinte pe Bursucu’
Anunțul momentului despre Nicole Kidman! Actrița a luat o decizie NEAȘTEPTATĂ în contextul divorțului de Keith Urban: "O necesitate"
Elle.ro
Anunțul momentului despre Nicole Kidman! Actrița a luat o decizie NEAȘTEPTATĂ în contextul divorțului de Keith Urban: "O necesitate"
gsp
„Nu aș mai fi luat toate pastilele acelea dacă aș fi știut”. Drama fostului fotbalist care spune că banii nu-i vor reda sănătatea
GSP.RO
„Nu aș mai fi luat toate pastilele acelea dacă aș fi știut”. Drama fostului fotbalist care spune că banii nu-i vor reda sănătatea
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
GSP.RO
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
Parteneri
Ce s-a întâmplat cu fața ei? Bianca Drăgușanu explică de ce “s-a ascuțit așa”. A fost jignită după apariția la Pro TV: ”Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de bărbia mea ascuțită”
Libertateapentrufemei.ro
Ce s-a întâmplat cu fața ei? Bianca Drăgușanu explică de ce “s-a ascuțit așa”. A fost jignită după apariția la Pro TV: ”Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de bărbia mea ascuțită”
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Avantaje.ro
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă
Tvmania.ro
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă

Alte știri

Miere produsă în România prin metode „convenționale” și vândută în Italia ca fiind „bio”. Trei tone de miere, scoase de pe piață
Știri România 11:34
Miere produsă în România prin metode „convenționale” și vândută în Italia ca fiind „bio”. Trei tone de miere, scoase de pe piață
Un fermier din Mureș a crescut un dovleac de 220 de kilograme: „Peste 500 de litri de apă pe zi am băgat”
Știri România 10:40
Un fermier din Mureș a crescut un dovleac de 220 de kilograme: „Peste 500 de litri de apă pe zi am băgat”
Parteneri
Ne obligă Comisia Europeană să permitem copiilor să-și aleagă sexul? Adevărul despre strategia pentru Egalitate LGBTQ+ 2026–2030
Adevarul.ro
Ne obligă Comisia Europeană să permitem copiilor să-și aleagă sexul? Adevărul despre strategia pentru Egalitate LGBTQ+ 2026–2030
Sportiva din România care a renunțat la întreaga carieră și faci bani mulți pe o platformă pentru adulți. A participat inclusiv la Jocurile Olimpice, însă acum a lăsat totul în urmă
Fanatik.ro
Sportiva din România care a renunțat la întreaga carieră și faci bani mulți pe o platformă pentru adulți. A participat inclusiv la Jocurile Olimpice, însă acum a lăsat totul în urmă
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Financiarul.ro
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Parteneri
Doina Teodoru, alături de un alt bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu. Despre cine este vorba și cum au fost surprinși pe stradă
Elle.ro
Doina Teodoru, alături de un alt bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu. Despre cine este vorba și cum au fost surprinși pe stradă
Răzbunarea Larisei Uță. Ce a făcut fosta soție a lui Alin Oprea, la 4 ani de la divorț. Medana, actuala soție a cântărețului, e revoltată
Unica.ro
Răzbunarea Larisei Uță. Ce a făcut fosta soție a lui Alin Oprea, la 4 ani de la divorț. Medana, actuala soție a cântărețului, e revoltată
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, când l-a adoptat pe fiul ei. Toți s-au uitat la părul ei care era cu totul altfel!
Viva.ro
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, când l-a adoptat pe fiul ei. Toți s-au uitat la părul ei care era cu totul altfel!

Monden

Bianca Drăgușanu, noi acuze la adresa Claudiei Pătrășcanu: „Se ia de copilul meu, de mine”. Cum a comentat despărțirea cântăreței de iubit
Stiri Mondene 11:36
Bianca Drăgușanu, noi acuze la adresa Claudiei Pătrășcanu: „Se ia de copilul meu, de mine”. Cum a comentat despărțirea cântăreței de iubit
Nadia Comăneci, copleșită de ce a putut să îi spună băiatul ei. Dylan Conner are 19 ani: „Știu cât este de greu”
Stiri Mondene 10:10
Nadia Comăneci, copleșită de ce a putut să îi spună băiatul ei. Dylan Conner are 19 ani: „Știu cât este de greu”
Parteneri
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
TVMania.ro
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
Cât câştigă un român, alături de soţie, în Germania: "Degeaba faci atâţia bani, că nu eşti fericit"
ObservatorNews.ro
Cât câştigă un român, alături de soţie, în Germania: "Degeaba faci atâţia bani, că nu eşti fericit"
O recunoști? Da, din păcate, ea e! ”Frumușica” din serialul adolescenței noastre, feblețea bărbaților din lumea întreagă, transformată de dependențe de tot felul
Libertateapentrufemei.ro
O recunoști? Da, din păcate, ea e! ”Frumușica” din serialul adolescenței noastre, feblețea bărbaților din lumea întreagă, transformată de dependențe de tot felul
Parteneri
Toto Dumitrescu s-a prezentat la Judecătoria Sectorului 1: „Sunt victima consumului, opriți drogurile”
GSP.ro
Toto Dumitrescu s-a prezentat la Judecătoria Sectorului 1: „Sunt victima consumului, opriți drogurile”
Vloggerii români care s-au apropiat de stadionul grandios din Așgabat, unul dintre cele mai misterioase și inaccesibile orașe ale lumii » Opulență dusă la alt nivel
GSP.ro
Vloggerii români care s-au apropiat de stadionul grandios din Așgabat, unul dintre cele mai misterioase și inaccesibile orașe ale lumii » Opulență dusă la alt nivel
Parteneri
Val de ironii la adresa Poliției, după ce banii găsiți în Portul Constanța ar fi recuzită de film
Mediafax.ro
Val de ironii la adresa Poliției, după ce banii găsiți în Portul Constanța ar fi recuzită de film
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
StirileKanalD.ro
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Redactia.ro
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Un „joc” viral pe TikTok le-a adus sfârșitul unor adolescente de 12 și 13 ani. Ce este Subway Surfing și cum au murit cele două tinere
KanalD.ro
Un „joc” viral pe TikTok le-a adus sfârșitul unor adolescente de 12 și 13 ani. Ce este Subway Surfing și cum au murit cele două tinere

Politic

Kelemen Hunor, după ce Grindeanu a plecat în timpul intonării imnului secuiesc: „Poate nu știa versurile”
Politică 10 oct.
Kelemen Hunor, după ce Grindeanu a plecat în timpul intonării imnului secuiesc: „Poate nu știa versurile”
Sorin Grindeanu a ieșit din sală când s-a intonat imnul secuiesc, la Congresul UDMR
Politică 10 oct.
Sorin Grindeanu a ieșit din sală când s-a intonat imnul secuiesc, la Congresul UDMR
Parteneri
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Spotmedia.ro
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
S-a aflat câți bani a plătit Gigi Becali pentru cele 3 tone de brânză de la nunta lui George Simion. Puțini se așteaptă la o asemenea sumă
Fanatik.ro
S-a aflat câți bani a plătit Gigi Becali pentru cele 3 tone de brânză de la nunta lui George Simion. Puțini se așteaptă la o asemenea sumă
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită