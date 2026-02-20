Pondere mai ridicată în Oltenia, Muntenia și Moldova

Dintre acestea, 98,35% (961.569 de persoane) se află în îngrijirea familiilor şi/sau trăiesc independent (neinstituţionalizate) şi 1,65% (16.088 de persoane) se află în instituţiile publice rezidenţiale de asistenţă socială coordonate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Circa 368.000 de români sunt încadrați în gradul de handicap „grav”, iar 418.000 au handicap „accentuat”.

Statistica ANPDP mai arată că femeile reprezintă 53,62% din totalul persoanelor cu dizabilităţi, în timp ce numărul persoanelor cu vârsta de peste 50 de ani reprezintă 69,65% din totalul adulților.

Din centralizarea datelor pe grupe de vârstă rezultă că 44,07% sunt persoane cuprinse între 18 și 64 de ani (430.864 de persoane) şi 47,23% au peste 65 de ani (461.770 de persoane), în total persoane adulte cu dizabilităţi. Faţă de rata de 4,48% persoane cu dizabilităţi la 100 de locuitori, calculată la nivel național, regiunile Sud-Vest Oltenia, Sud-Muntenia şi de Nord-Vest înregistrează o pondere mai ridicată, de peste 5%.

Dublare a certificatelor de handicap în 20 de ani

Pe lângă indemnizațiile prevăzute de lege, o parte importantă a persoanelor încadrate în gradele „grav” sau „accentuat” beneficiază și de indemnizație de însoțitor sau de asistenți personali, ale căror salarii sunt plătite tot de la bugetul de stat.

O altă categorie o reprezintă persoanele care beneficiază de pensii de invaliditate, care, potrivit datelor Casei Naționale de Pensii, sunt în număr de aproximativ 410.000. Este vorba despre persoane care au realizat stagii de cotizare contributive în sistemul public de pensii, dar care nu au împlinit vârsta standard de pensionare și au capacitatea de muncă redusă din cauza unor accidente sau boli. Numărul românilor care dețin un grad de handicap s-a dublat în ultimii 20 de ani.

Astfel, dacă în 2006 existau circa 450.000 de persoane care dețineau un certificat pentru un grad de handicap, în 2025 s-a ajuns la aproape un milion de cetățeni incluși în sistem. Bugetul național pe anul 2025, la capitolul „asistență socială în caz de invaliditate”, a înregistrat cheltuieli totale de 22,08 miliarde de lei (peste patru miliarde de euro). În cele 2.861 de comune ale țării, a fost alocată acestui capitol de buget suma de 6,1 miliarde de lei.

Numărul românilor care dețin un grad de handicap s-a dublat în ultimii 20 de ani

50% din buget pentru „asistență socială în caz de boli și invalidități”

În cele 142 de comune din România, care au mai puțin de 1.000 de locuitori, s-a cheltuit anul trecut pe această linie suma de 1,15 miliarde de lei. În total, în aceste unități administrativ teritoriale trăiesc 104.000 de cetățeni.

Există localități care au câteva sute de locuitori și care au alocat jumătate sau chiar mai mult din bugetul local doar pentru plata asistenței sociale a persoanelor cu handicap.

Un exemplu elocvent este comuna Șopotu Nou din județul Caraș-Severin, unde trăiesc 896 de persoane și care a avut, în 2025, venituri totale la bugetul local în valoare de 10,03 milioane de lei. Mai mult de jumătate din această suma, 5,39 milioane de lei, a fost plătită în contul cheltuielilor cu „asistența socială în caz de boli și invalidități”.

Tot în Caraș-Severin, în Lăpușnicel, a fost alocată suma de 3,2 milioane de lei pentru același tip de cheltuială. Comuna are o populație de circa 800 de locuitori și a avut anul trecut un buget de venituri în valoare de 5,93 de milioane de lei. Mai mult de jumătate din bugetul anului 2025 a fost cheltuit în cadrul acestei linii bugetare și în comuna Poiana Vadului din județul Alba, care are 950 de locuitori. Veniturile totale anuale au fost de doar 4,97 de milioane de lei, iar cheltuielile cu asistența persoanelor cu handicap s-au ridicat la 2,48 de milioane de lei.

La Mitrofani, în județul Vâlcea, unde locuiesc 900 de oameni, bugetul pentru persoanele cu dizabilități a fost de 2,4 milioane de lei, ceea ce reprezintă un sfert din veniturile totale ale UAT-ului. O situație aproximativ similară este și la Gârnic (980 de locuitori), din Caraș-Severin, unde cheltuielile cu persoanele cu dizabilități au fost de 2,34 milioane de lei, raportat la venituri totale de aproape 8 milioane de lei.

Tot în acest județ, la Naidăș (944 de locuitori), din veniturile totale de 7,5 milioane de lei, aproximativ două milioane au fost cheltuite pentru asistență socială. La Dalboset, o altă comună din Caraș-Severin, bugetul local este grevat în proporție de aproape 60% (6,3 milioane de lei, din 10,4 milioane de lei) în același scop.

Alte comune mici unde mai mult de un sfert din buget este alocat acestei linii de cheltuieli sunt Rus (900 de locuitori) din Sălaj, Mehadica (600 de locuitori) din Caraș-Severin, Podeni (700 de locuitori) din Mehedinți, Cărbunari (800 de locuitori) din Caraș-Severin, Mitrofani (900 de locuitori) din județul Vâlcea, Poșaga (900 de locuitori) din Alba, Blăjeni (950 de locuitori) din Hunedoara.

Recordurile din Caraș-Severin

Județul Caraș-Severin deține una dintre cele mai mari ponderi din țară în ceea ce privește numărul de persoane cu dizabilități raportat la populație. Potrivit datelor oficiale, circa 6,3% din cei aproximativ 280.000 de locuitori ai județului au certificat de încadrare într-un grad de handicap.

În cifre absolute, înseamnă aproape 17.500 de persoane. Comparativ, în alte două județe cu populație aproape similară cu Caraș-Severin, numărul certificatelor de handicap este semnificativ mai mic. Astfel, în Giurgiu sunt circa 13.400 de persoane cu dizabilități, iar în Ialomița – 11.400.

Comuna Șopotu Nou deține un alt record, respectiv faptul că un procent de 17,32% din populație are grad de handicap (160 de persoane dintr-un total de 900). În alte șase localități din județ, procentul depășește 10%. Autoritățile locale explică această rată ridicată prin îmbătrânirea populației, ca urmare a depopulării satelor de munte.

Primele trei UAT-uri din România, în privința mediei plăților pe cap de locuitor, provin tot din acest județ: Șopotu Nou – 6.017 lei/locuitor/an, Dalboset – 4.570 de lei/locuitor/an și Lăpușnicel – 4.178 de lei/locuitor/an. Plățile totale efectuate în 2025 la nivelul județului Caraș-Severin au fost în sumă de 258 milioane de lei. În cele 70 de comune ale județului au ajuns fonduri în valoare de 159 de milioane de lei, în timp ce în cele nouă municipii și orașe s-au plătit 99 de milioane de lei. Datele statistice provin de pe platforma transparenta.eu, care analizează informațiile oferite de portalul „Transparența Bugetară” administrat de ANAF/Ministerul Finanțelor.

Ministrul Muncii anunță controale

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat recent intensificarea controalelor pentru descoperirea certificatelor de handicap acordate pe nedrept.

„De la aplicarea noilor criterii de dizabilitate, am început să facem ceea ce este corect pentru cei care au nevoie ca statul să le fie aproape. Astfel, cei care au primit certificate de dizabilitate pe nedrept sau care au păcălit sistemul până acum vor ieși de sub protecția statului”, a afirmat ministrul într-o postare pe Facebook.

El a precizat că, acolo unde fraudele sunt „intenționate și clare”, va fi sesizat Parchetul „astfel încât cei care fac trafic cu certificatele de dizabilitate să plătească”. Potrivit datelor prezentate de acesta, în perioada 6 noiembrie – 31 decembrie 2025 au fost reevaluate 27.658 de persoane. În cazul a 14.944 s-a stabilit menținerea gradului de handicap, iar pentru 3.194 au fost emise certificate de neîncadrare. De asemenea, 5.484 au obținut grad inferior de handicap, iar 4.036 grad superior.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE