„Ministrul afacerilor externe a aprobat vineri, 27 februarie 2026, repatrierea voluntară a personalului neesențial și a membrilor de familie din cadrul Ambasadei României la Tel Aviv, Consulatului General al României la Haifa, respectiv Oficiului de Reprezentare al României la Ramallah”, a transmis MAE.

Este vorba numai despre cei care nu afectează activitatea instituției diplomatice prin plecarea lor, mai exact personalul administrativ, împreună cu familiile. Vor rămâne ambasadorul și o echipă care să ofere asistență consulară pentru români, în caz de nevoie.

Israelul a anunţat în această dimineață că a lansat un „atac preventiv” asupra capitalei Iranului, Teheran. La scurt timp, preşedintele SUA, Donald Trump, a precizat că și americanii sunt implicați: „Obiectivul nostru este să apărăm poporul american prin eliminarea amenințărilor iminente din partea regimului iranian, un grup malefic de oameni foarte duri și groaznici”. Trump a explicat că atacul vizează eliminarea „amenințărilor iminente din partea regimului iranian”.

Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, nu era însă la Teheran în momentul atacului. El a fost evacuat înainte ca rachetele să lovească Iranul. În acest context, Israelul a închis spaţiul său aerian pentru zborurile civile.

Loviturile au avut loc în contextul războiului aerian din iunie 2025 între Israel și Iran, care a durat 12 zile, dar și după avertismentele repetate ale SUA și Israelului că vor ataca din nou dacă Iranul își continuă programele nucleare și de rachete balistice.