Guvernul României anunță că țara se alătură astfel „efortului comun european de sprijinire a populației civile din Republica Libaneză”. Ajutoarele umanitare constau în alimente, corturi, saci de dormit, perne şi pături.

„În acest context, țara noastră va acorda asistență umanitară constând în aproximativ 15 tone de alimente, corturi și produse de cazarmament (saci de dormit, perne, pături, cearșafuri și fețe de pernă), din rezervele naționale de stat. Ajutoarele vor fi transportate în Regatul Hașemit al Iordaniei, la Amman, urmând ca ulterior să ajungă la Beirut, în cadrul unui convoi umanitar multinațional”, a transmis, miercuri, Executivul.

Transportul, asigurat de Ministerul Apărării Naționale, cu o aeronavă C-130 Hercules și o aeronavă C-27J Spartan, a plecat miercuri către Aman, iar ulterior, în cadrul unui convoi umanitar multinaţional, va ajunge la Beirut.

Decizia de acordare a acestui sprijin a fost adoptată prin hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență (CNSU), convocat de prim-ministrul Ilie Bolojan, la propunerea Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU).

„Măsura vine ca răspuns la solicitarea de asistență internațională transmisă de autoritățile libaneze prin intermediul Mecanismului European de Protecție Civilă”, potrivit sursei citate.

Acțiunea se desfășoară sub egida Protecției Civile Europene, care asigură finanțarea a 75% din costurile de transport. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență va derula demersurile necesare pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, în conformitate cu prevederile legale.

