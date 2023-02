„România este solidară cu victimele şi cu persoanele afectate grav de cutremurul din Siria, trimiţând ajutorul umanitar de care este atât de mare nevoie, prin intermediul Mecanismului de Protecţie Civilă al Uniunii Europene (UCPN)”, a transmis MAE.

Potrivit MAE, primele două transporturi aeriene au sosit deja în hub-urile umanitare din Beirut, respectiv Gaziantep, sudul Turciei.

„Urmează să fie efectuate încă patru asemenea transporturi, în total fiind 43 de tone de produse destinate asistenţei umanitare”, a precizat MAE.

Romania ?? stands in solidarity with SY earthquake victims & heavily affected people, sending much needed assistance via #UCPM??. 2 flights have already landed at Beirut&Gaziantep humanitarian hubs, with 4 more flights to come & a total of 43 tons of humanitarian supplies!