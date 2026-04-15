Biletele vor fi distribuite în cel mult 16 serii și vor putea fi utilizate în unități aflate sub administrarea Casei Naționale de Pensii Publice. De asemenea, numărul acestora ar putea crește, în funcție de fondurile disponibile, prin încheierea unor contracte suplimentare cu alte baze de tratament.

„Ministerul Finanțelor susține toate măsurile care au un impact direct asupra sănătății și calității vieții cetățenilor. Am acordat avizul necesar acestui proiect și ne menținem angajamentul de a sprijini implementarea lui în condiții de responsabilitate și transparență. Tratamentul balnear nu este doar o formă de sprijin social, ci o investiție în sănătatea oamenilor și în capacitatea lor de a rămâne activi. În același timp, contribuim la susținerea unui sector economic important pentru România”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Conform proiectului inițiat de Ministerul Muncii, până la 15% dintre bilete vor fi acordate gratuit anumitor categorii de beneficiari, conform prevederilor legale. Măsura urmărește atât sprijinirea stării de sănătate a pensionarilor și persoanelor asigurate în sistemul public, cât și revitalizarea stațiunilor balneare și susținerea operatorilor economici din domeniu.

Proiectul, transmis spre avizare la finalul lunii martie, a trecut prin etapele de analiză tehnico-economică și bugetară înainte de a primi aprobarea finală. Acum, acesta va intra în circuitul decizional al Guvernului pentru adoptare.

