Ce înseamnă „averea netă” sau „avuția”

Raportul explică faptul că averea netă sau „avuția” reprezintă valoarea totală a activelor deținute de o gospodărie minus datoriile.

Aceasta include active financiare și active reale, în principal locuințe, din care se scad obligațiile financiare.

Inegalitatea bogăției în Europa este tot mai vizibilă, potrivit Raportului Global privind Averea 2025 realizat de UBS, diferențele dintre state sunt uriașe.

În 2024, averea medie per adult în cele 31 de țări analizate a variat între 29.923 de euro în Turcia și 634.584 de euro în Elveția.

România, ultima în UE la averea medie

În 2024, averea medie per adult în UE a variat de la 44.568 de euro în România la 523.591 de euro în Luxemburg.

Astfel, România ocupă ultimul loc în UE la acest capitol.

Asta deși la jumătatea anului 2024, românii aveau o avere netă de 1.656 miliarde lei, cu 4% mai mare față de sfârșitul lui 2023.

România se află pe locul 41 în clasamentul economiilor lumii, cu un PIB nominal estimat la 423 de miliarde de dolari.

În întreaga Europă, diferențele sunt și mai mari: de la 29.923 euro în Turcia la 634.584 euro în Elveția.

Doar două țări europene depășesc pragul de 500.000 de euro avere medie per adult: Elveția – 634.584 euro și Luxemburg – 523.591 euro

Pe locul trei se află Danemarca, cu 444.898 de euro.

De asemenea, averea medie depășește 300.000 de euro în:

Olanda – 342.477 euro

Norvegia – 340.364 euro

Belgia – 322.805 euro

Regatul Unit – 313.840 euro

Suedia – 308.935 euro

Marea Britanie, cea mai bogată dintre marile economii

Dintre cele mai mari cinci economii europene, Regatul Unit are cea mai mare avere medie – 313.840 euro.

În schimb, averea medie este în:

Germania – 237.172 euro

Franța – 278.550 euro

Spania – 215.945 euro

Italia – 198.321 euro

Italia are cea mai mică avere medie dintre marile economii analizate.

Mai mult de o treime dintre statele europene au o avere medie sub 100.000 de euro per adult. Majoritatea sunt țări din Europa Centrală și de Est.

În această categorie intră: Polonia (56.159), Ungaria (55.276), Bulgaria (47.798), România (44.568), Lituania (63.189), Slovacia (58.573), Croația (76.358), Cehia (86.791), Letonia(91.783), Estonia (72.276) și Turcia (29.923)

Averea mediană spune o altă poveste

Raportul avertizează că atât averea medie, cât și cea mediană au limite.

„Cifrele medii sunt adesea denaturate în sus de către relativ puține persoane cu o avere disproporționat de mare, în timp ce cifrele mediane tind să ofere o perspectivă mai clară asupra nivelurilor de avere la mijlocul scalei”, arată raportul.

Averea mediană este valoarea din mijlocul distribuției și oferă o imagine mai realistă a situației tipice.

În Europa, minimul este de 7.765 euro în Turcia, iar maximul de 365.244 euro în Luxemburg

În UE minimul este de 22.257 euro în Polonia, iar maximul de 365.244 euro în Luxemburg

Averea mediană în România este mult sub pragul de 50.000 de euro. Mai exact, în acest grafic țara noastră ocupă penultimul loc, cu o medie de 23.033 euro.

În clasamentul median, unele țări coboară semnificativ. Germania, Suedia, Austria și Cehia pierd câte șase poziții față de clasamentul bazat pe media averii.

În schimb, Malta, Belgia, Spania, Italia, Slovenia, Slovacia, Franța și Regatul Unit urcă în clasament atunci când se ia în calcul averea mediană.

În Elveția, diferența este spectaculoasă: averea medie de 634.584 euro scade la 168.374 euro atunci când se calculează mediana.

Vestul și Nordul domină, Estul rămâne în urmă

Datele arată o diviziune clară între Vest/Nord și Est. Țările vestice și nordice au niveluri ridicate de avere, în timp ce Europa de Est rămâne mult în urmă.

Centre financiare precum Elveția și Luxemburg conduc clasamentele. Țările nordice performează solid, dar nu la nivelul celor doi lideri.

Diferența dintre cea mai bogată și cea mai săracă țară din Europa este de peste 20 de ori în cazul averii medii. În Uniunea Europeană, diferența este de peste 10 ori.

În cazul averii mediane, decalajul este și mai pronunțat: de peste 45 de ori la nivel european și de peste 15 ori în UE.

România rămâne, astfel, la coada clasamentului european în ceea ce privește averea pe adult, atât în termeni de medie, cât și de mediană, evidențiind diferențele majore de dezvoltare economică dintre Est și Vest.

