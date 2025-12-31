Poziția României în context global

România face parte din grupul economiilor de dimensiune medie, alături de țări din Europa Centrală și de Est, America Latină și Asia de Sud-Est.

Deși se situează sub economii precum Cehia sau Portugalia în ceea ce privește volumul economic, România depășește alte state similare ca populație sau nivel de dezvoltare regională.

FMI subliniază că aceste poziții pot suferi modificări în urma revizuirilor periodice ale datelor.

Concret, România ocupă locul 41 în 2025, pe baza clasamentelor PIB nominal FMI (World Economic Outlook) pentru 2024-2025 și a pozițiilor relative din top 50. Adică un progres de două poziții față de 2024, când România era pe locul 43.

Mai exact, țara noastră a depășit nominal în 2025 următoarele țări: Kuweit, Ungaria și/sau Slovacia, cu un PIB nominal estimat la 423 de miliarde de dolari.

Topul economiilor mondiale

La nivel global, primele zece economii sunt dominate de state din Europa și Asia.

Europa găzduiește cinci dintre acestea, în timp ce Asia are trei.

Top 10 economii ale lumii

Statele Unite ale Americii 30.616 miliarde de dolari China 19.399 de miliarde de dolari Germania 5.014 miliarde de dolari Japonia 4.280 de miliarde de dolari India 4.125 de miliarde de dolari Regatul Unit 3.959 de miliarde de dolari Franța 3.362 de miliarde de dolari Italia 2.544 de miliarde de dolari Rusia 2.541 de miliarde de dolari Canada 2.284 de miliarde de dolari

Economia Statelor Unite rămâne pe primul loc, urmată de China.

De la începutul secolului, economia Chinei a crescut cu 586%, devenind cel mai mare partener comercial global.

Cele 50 de țări cu cele mai mari economii după PIB Foto: visualcapitalist

VisualCapitalist menționează că „pe măsură ce politica de putere se îndepărtează de o lume unipolară către una multipolară, Statele Unite și China dețin sfere distincte de influență”.

China ar trebui să înregistreze o creștere de 4,8% în 2025, atingând un PIB de 19.400 miliarde de dolari.

În ciuda tarifelor ridicate impuse de Statele Unite, China continuă să joace un rol esențial în lanțurile globale de aprovizionare, în special în sectoarele de producție și rafinare a mineralelor critice.

În Europa, Germania rămâne cea mai mare economie, ocupând locul trei la nivel mondial.

Totuși, ritmul său de creștere economică a încetinit, fiind afectat de exporturi mai slabe și investiții masive în infrastructură, estimate la peste 500 de miliarde de dolari.

India se află pe locul cinci, cu un PIB de 4.100 miliarde de dolari. Din anul 2000, economia indiană s-a extins de peste trei ori, subliniind potențialul său de creștere.

În Africa, două economii ocupă locuri în top 50: Africa de Sud (locul 40) și Egiptul (locul 45). Acestea sunt considerate hub-uri comerciale majore, beneficiind de Canalul Suez și de piețele de capital dezvoltate din Africa de Sud.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE