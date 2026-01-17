Persoanelor cu dizabilități nu le ajung banii de pe o zi pe alta

Guvernul a eliminat scutirea de taxe pentru locuințe și vehicule, măsură care anterior era garantată persoanelor cu dizabilități prin Legea nr. 448. De acum înainte, fiecare administrație locală va decide dacă menține sau nu aceste facilități. În lipsa unui cadru unitar, situația a devenit haotică, iar în multe localități nu există încă soluții clare.

Decizia lovește în mod direct în persoanele cu dizabilități, ale căror venituri sunt adesea extrem de reduse, între 300 și 700 de lei pe lună. „Sunt o mulțime de reclamații, ajung la noi zilnic. Unii oameni nici nu se pot da jos din pat, iar acum au încă o cheltuială. Acești bani pur și simplu nu le ajung pentru traiul de zi cu zi”, a declarat pentru Transtelex Mariana Tamaș, președinta filialei județene Harghita-Covasna a Asociației Române a Nevăzătorilor (ANR).

„În majoritatea familiilor, rudele încearcă să ajute, dar sunt și cei care nu au pe nimeni. Cu astfel de venituri, nu prea ai de unde să-ți iei”, spune ea.

Scutirea de la plata impozitelor pe proprietate și vehicule e un drept fundamental

Conform lui Attila Márton Zólyomi, consilier juridic al Asociației Help for Everyone (HIFA), măsura ridică semne de întrebare și din punct de vedere juridic. „În Legea nr. 448, scutirea de la plata impozitelor pe proprietate și vehicule era considerată anterior un drept fundamental. Este o întrebare bună dacă acest lucru poate fi abolit printr-o simplă hotărâre de guvern”, a explicat acesta.

Cifrele subliniază dificultățile cu care se confruntă persoanele afectate: impozitul pentru un apartament cu două camere ajunge la aproximativ 300 de lei, în timp ce pentru o mașină suma poate depăși 600 de lei. Pentru mulți, aceste cheltuieli reprezintă o povară insuportabilă, în condițiile în care pensia medie a persoanelor cu dizabilități este de 1.281 de lei, la care se adaugă suplimente de maxim 728 de lei.

Cifrele sunt brutale, spune el, și atunci când iei în considerare veniturile. „Impozitul pe un apartament cu două camere este de aproximativ 300 de lei, iar pentru o mașină trebuie să plătești 600-700 de lei. Până acum, aceasta a fost complet scutită. Pensia unui număr semnificativ de persoane cu dizabilități este de 1.281 de lei, plus un supliment de 496 sau 728 de lei. Dacă scoatem din asta 5-600 de lei deodată sub formă de impozit, este o lovitură foarte grea”, explică Attila Márton Zólyomi.

România nu mai e o societate sănătoasă

Organizațiile pentru drepturile omului și ale persoanelor cu dizabilități consideră că această măsură este un regres social. „În secolul XXI, o societate care nu este capabilă să-și sprijine membrii marginalizați nu este o societate sănătoasă”, a afirmat Simon Judit-Gyöngyi, președinta Asociației Help for Everyone (HIFA).

De asemenea, Guvernul a justificat măsura prin necesitatea de a combate abuzurile din sistem. Totuși, activiștii consideră că soluția nu este să se lovească în cei mai vulnerabili, ci să fie pedepsiți cei care profită de pe urma lacunelor legislative. Un exemplu citat de Simon Judit-Gyöngyi este cazul unui sat din România unde un medic a declarat întreaga comunitate drept nevăzătoare pentru a beneficia de subvenții.

Localitățile care protejează drepturile celor vulnerabili

În acest context, câteva localități au decis să ia măsuri pentru a sprijini persoanele cu dizabilități. Târgu Mureș, Sfântu Gheorghe și comuna Ion Creangă din Neamț sunt exemple pozitive, demonstrând că există soluții pentru a proteja drepturile celor vulnerabili.

La 30 decembrie 2025, primarul Zoltán Soós din Târgu Mureș a anunțat că orașul va rambursa integral impozitul pe proprietate pentru persoanele cu dizabilități.

Cu toate acestea, decizia nu a fost încă implementată, fiind în așteptarea unei hotărâri oficiale a consiliului local. „Intenția există, ei caută o soluție legală și practică, dar nu există încă o rezoluție adoptată de consiliu”, a confirmat Attila Márton Zólyomi pentru Transtelex.

În Sfântu Gheorghe, consiliul local a adoptat deja o rezoluție pentru a continua scutirea de taxe pentru locuințele persoanelor cu dizabilități. „Aceasta este cea mai bună soluție. Nu există nicio procedură, nicio cerere, nicio luptă separată: consiliul a decis că nu este nevoie să plătească și asta e tot”, a comentat Simon Judit-Gyöngyi.

Un alt exemplu notabil vine din comuna Ion Creangă, județul Neamț, unde consiliul local a adoptat, la 29 decembrie 2025, o hotărâre care oferă scutire completă de taxe pentru persoanele cu dizabilități și familiile acestora timp de doi ani.

Decizia a fost posibilă datorită unei prevederi din noul cod fiscal, care permite acordarea de scutiri de taxe timp de doi ani, dacă acestea nu depășesc 5% din veniturile fiscale locale din anul anterior. Astfel, comuna a reușit să ocolească legal restricțiile.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE