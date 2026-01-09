Promotorul acestei idei a fost prim-ministrul Ilie Bolojan care a declarat într-un interviu: „Mi se pare important ca fiecare să contribuie cu acel 20-30 de euro pe an la facilitățile pe care primăria ți le face.

Una din problemele pe care le-am avut în toţi aceşti ani în România – excepţiile pentru fiecare, să exceptăm pe toată lumea. Dar cineva trebuie să plătească să se facă aceste lucruri. Şi consider, la modul cinstit, că este fairplay faţă de toţi şi corect faţă de toţi cetăţenii României, care contribuie cu taxe, ca toţi cetăţenii să contribuie acolo unde beneficiază de servicii”, a declarat premierul.

„Este un robot”

În decembrie 2025, articolul 469 din Legea nr. 239/2025 a fost modificat, oferind consiliilor locale posibilitatea de a decide dacă acordă scutiri sau reduceri ale impozitului pentru mijloacele de transport pentru persoanele cu handicap. În consecință, această categorie socială nu mai beneficiază de protecție automată prin lege, ci ajunge să depindă exclusiv de administrațiile locale.

Nicolae, originar din comuna Polovragi, județul Gorj, este un tânăr de 29 ani imobilizat în scaun cu rotile și diagnosticat încă de la naștere cu tetrapareză spastică. Acesta s-a declarat nemulțumit de această schimbare, deoarece îngreunează și mai mult viața persoanelor cu handicap, considerându-l pe prim-ministru „un robot”.

„Este adevărat că toți frații mei de suferință și-ar dori să poată plăti impozite și taxe, dar eu cred că datoria domnului Bolojan ca premier este aceea de a face politici pentru integrarea persoanelor cu dizabilități în societate.

Bolojan este un robot. Nu poți să fii om și să iei o asemenea decizie împotriva celui mai afectat segment din societate din România. Spun robot în sensul în care este foarte rece, se vede și în declarațiile pe care le oferă. Din punctul meu de vedere, domnul Bolojan ne consideră o povară”, consideră tânărul.

Nicolae, originar din comuna Polovragi, județul Gorj

Persoanele cu dizabilități ar putea suporta poprire pe indemnizație sau pensie în caz de neplată

Întrebat dacă este realist ca plata impozitului să poată fie acoperit din pensia sau indemnizația actuală a unei persoane cu handicap, Nicolae a răspuns negativ, invocând totodată că această taxare încalcă articolul 50 din Constituție care garantează protecția persoanelor cu dizabilități.

„Nu, nu este realist. Din punctul meu de vedere, prin asociația pe care o am Dizabili în slujba comunității, am dorit sa fac o sesizare către Avocatul Poporului, pentru că această taxare încalcă art. 50 din Constituție care garantează protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități”, spune tânărul.

Nicolae mai atrage atenția că în cazul neachitării impozitului către stat, oamenii se pot trezi cu poprire pe pensie sau indemnizație.

„Primarii vor fi nevoiți să meargă la persoanele cu dizabilități să le spună că trebuie să plătească taxe și impozite sau, cel mai grav, se va pune poprire pe veniturile pe care le au, adică acele indemnizații sau pentru pensia pe care o are în caz de neplată”, mai declară acesta.

Nicolae spune că persoanele cu dizabilități aduc indirect bani la buget

Tânărul susține că persoanele cu dizabilități ajung, în realitate, să contribuie la bugetul de stat, în baza legislației privind protecția acestora. Legea prevede că orice companie sau instituție publică cu peste 100 de angajați trebuie să aibă încadrați salariați cu dizabilități în proporție de cel puțin 4%.

În situația în care angajatorii nu doresc sau nu pot să respecte această obligație, sunt obligați să achite o contribuție financiară către stat.

„Ce nu spune domnul Bolojan este dacă angajatorii nu angajează minimum de persoane cu dizabilități, plătesc o taxă la stat, taxa care se traduce prin salariile pe care ar trebuit să le dea către doi angajați cu dizabilități. Acest lucru înseamnă că persoanele cu handicap produc bani pentru bugetul de stat”, consideră tânărul.

Întrebat cât de accesibilă este, în realitate, piața muncii pentru persoanele cu handicap și cât sprijin oferă angajatorii acestei categorii sociale, Nicolae a răspuns:

„Este destul de greu, sunt județe unde s-au făcut progrese pentru angajarea persoanelor cu dizabilități, așa cum este județul Gorj. Exista un centru pentru această categorie, acolo majoritatea angajaților sunt persoane cu dizabilități care la rândul lor lucrează cu beneficiari persoane cu dizabilități. Deci, se fac progrese, dar exista anumite județe sau orașe mari unde este mult mai greu pentru o persoană cu handicap să se angajeze. Aici intervine și problema faptului că foarte multe persoane cu dizabilități nu-și permit să urmeze o facultate pentru a ajunge mai departe”, povestește acesta.

„Din păcate, mai există instituții publice din România care încă nu au rampe de acces”

Premierul Ilie Bolojan a declarat că impozitul de 20-30 de euro, pe care ar trebui să îl achite și persoanele cu dizabilități, este destinat finanțării facilităților oferite de primării tuturor cetățenilor.

Nicolae contrazice însă această justificare, subliniind că nu toate instituțiile publice din țară dispun de rampe de acces adaptate persoanelor cu dizabilități, categoria din care face parte și el.

„Din păcate, mai există instituții publice din România care încă nu au rampe de acces.

Este adevărat, sunt mai multe decât erau în anii trecuți, deoarece am reușit să-i fac pe cei de aici de la nivel local și județean să-nțeleagă nevoia persoanelor cu dizabilități de a avea rampe accesibile. Totodată, mai sunt situații și prin țară unde nu sunt suficient de accesibile sau dacă sunt, sunt construite prost”, a spus Nicolae.

În schimb, tânărul amintește și de puținele facilități de care se bucură persoanele cu dizabilități, printre care se numără accesul la un taxi adaptat nevoilor acestei categorii.

„Am reușit în județul Gorj să avem un serviciu de taxi adaptat la nevoile persoanelor cu dizabilități. Șoferul este plătit de la bugetul local. Reprezintă un pas înainte. În Târgu Jiu există mijloace de transport public adaptate pentru persoanele cu dizabilități”, mai povestește tânărul.

Pe rețelele de socializare citesc comentarii care spun «eu nu vreau să plătesc taxe pentru handicapați»”.

Nicolae a făcut o paralelă între posibilitatea de a elimina scutirea la plata taxelor și impozitelor pentru persoanele cu dizabilități și modul în care, în regimul Spartei, persoanele considerate invalide fizic erau eliminate din viața civică și militară. Acestea ajungeau să fie private de drepturi fundamentale și de accesul la resursele comunității.

„Am început să mă simt ca în vechiul stat spartan. Cred că asta e mentalitatea pe care domnul Bolojan o are. În opinia mea, acest premier vrea să extermine persoanele cu dizabilități. Deși este urât spus, acesta este adevărul. Nu am întâlnit în atâția ani de zile nici un premier care să aibă o asemenea raportare la persoanele cu dizabilități”, spune acesta.

Nicolae mai susține că declarațiile făcute de premierul Ilie Bolojan nu fac decât să alimenteze tensiuni în societate împotriva persoanelor cu dizabilități, amplificând sentimentul de marginalizare al acestei categorii sociale.

„Am văzut una din declarațiile sale în care a spus că în România sunt multe persoane cu dizabilități. Învrăjbește societatea împotriva noastră, îi face pe ceilalți membri ai societății să ne urască și să ne considere o problemă. Din păcate, după declarațiile pe care le-a făcut domnul Bolojan, am citit pe rețelele de socializare comentariile persoanelor care spun cât de bine gândește premierul pentru că «eu nu vreau sa plătesc taxe pentru handicapați»”, spune tânărul.

Acesta s-a legat și de declarațiile făcute de Nicușor Dan, pe vremea când era primar general al Capitalei.

„(Nicușor Dan – n.red.) spunea că pensiile persoanelor cu dizabilități reprezintă pomană socială, referindu-se și la acel stimulent acordat pentru persoanele cu dizabilități. Din momentul în care ai un președinte și un prim-ministru care gândesc așa, ce soartă pot să aibă persoanele cu dizabilități? Cred că am ajuns într-un punct extrem de critic”, concluzionează Nicolae.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE