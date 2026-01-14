Această decizie se bazează pe convingerea sa că „locuirea este un drept fundamental al omului”, potrivit declarațiilor făcute într-o conferință de presă.

Taxe minime pentru locuințe la Sfântu Gheorghe

Antal Arpad a explicat că impozitele pentru locuințe și terenuri vor rămâne la un nivel minim, în timp ce impozitele pentru autoturisme vor crește, în special pentru cele mai poluante.

„Ca primar și ca sociolog, eu cred că locuirea sau locuința este un drept fundamental, în timp ce a merge cu mașina este oarecum opțional. Atât timp cât sunt eu primar, o să țin impozitele la persoane fizice, la locuință, la nivelul minim permis de lege, în timp ce, în cazul autoturismelor, dacă numărul lor crește și creează disconfort în oraș, nu cred că ar trebui să mergem cu impozite mici”, a declarat edilul.

Antal Arpad a mai precizat că decizia face parte dintr-o strategie locală care urmărește descurajarea creșterii numărului de mașini și reducerea disconfortului urban.

„Nu vrem să fie mai multe mașini în oraș. Sunt multe orașe unde s-a mers cu impozite mari și la mașini, și la locuințe. Diferența între minim și maxim în cazul locuințelor este de 500%. De exemplu, cine plătește acum 400 de lei pentru locuință ar putea plăti 2.000 de lei conform legii, dar noi am ales valoarea minimă”, a subliniat primarul.

Impozitele locale – doar 4% din bugetul orașului

Edilul a explicat, într-un comunicat de presă, că impozitele pe locuințe, terenuri și autoturisme reprezintă aproximativ 4% din bugetul total al municipiului și 7% din veniturile proprii.

În 2025, aceste taxe au adus în buget circa 12 milioane de lei, sumă folosită integral pentru curățenia orașului, prin serviciul de salubritate.

Totuși, Antal Arpad a recunoscut că noile reglementări, care includ majorarea impozitelor pentru anumite categorii de vehicule, au generat „victime colaterale”, printre care proprietarii de mașini hibride, afectați de reducerea facilităților fiscale.

Modificările fiscale, impuse de PNRR în urmă cu 5 ani

Primarul a menționat că schimbările în impozitarea proprietăților sunt strâns legate de obligațiile asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), negociat cu Comisia Europeană.

„Fără să fiu sau fără să-mi doresc să fiu avocatul actualului guvern, totuşi, ca să se înţeleagă contextul, trebuie spus faptul că această chestiune, care ține de impozitarea proprietății cât mai aproape de valoarea reală a pieței, este un jalon în PNRR. Era ultimul moment în care era musai ca acest guvern să adopte această lege pentru a bifa acel jalon, pentru că altfel România pierdea foarte mulți bani europeni, bani care merg în spitale, în autostrăzi și așa mai departe. Deci, asta ca să înţelegem contextul general, că nu a fost o dorinţă a lui Bolojan de a face ceva rău. A fost un angajament făcut de un alt guvern la un moment dat, cu cinci ani înainte şi care a fost pus în practică în 2026”, a explicat edilul.

Guvernul a justificat majorarea impozitelor pe proprietate prin faptul că aceasta „se impunea”, având în vedere jalonul PNRR.

Impozite pe mașini, calculate în funcție de poluare

Consiliul Local Sfântu Gheorghe a decis că, în 2026, impozitele pentru locuințe vor rămâne la nivelul minim permis de lege, așa cum s-a întâmplat în ultimii 10 ani.

Totodată, impozitele pentru mașini vor fi diferențiate în funcție de norma de poluare și capacitatea cilindrică, conform modificărilor recente aduse Codului Fiscal de Guvern.

Antal Arpad a oferit și o estimare a impactului asupra locuitorilor orașului: „Aproximativ 70-80% dintre familiile din Sfântu Gheorghe dețin o mașină de până în 1.600 cmc și un apartament de 2-3 camere, ceea ce înseamnă un impozit de circa 600 de lei pe an, adică aproximativ 50 de lei pe lună”, a precizat acesta.

Taxele și impozitele, majorate din 2026

Noile taxe și impozite, intrate în vigoare de la 1 ianuarie 2026, aduc majorări semnificative atât pentru românii persoane fizice, cât și pentru companii.

Românii vor plăti impozite de până la trei ori mai mari pentru locuințe și terenuri, în conformitate cu cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale adoptat de Guvernul Bolojan.

Totodată, impozitul pentru autoturisme a fost majorat și va fi plătit inclusiv pentru mașinile full-electrice, anterior scutite de taxe.

O altă schimbare notabilă este introducerea normei de poluare ca factor de calcul al impozitului auto, aplicându-se principiul „poluatorul plătește”.

Taxele vor varia în funcție de gruparea cilindrică și norma de poluare, iar consiliile locale pot ajusta valorile față de baza națională, ceea ce înseamnă că impozitele vor diferi de la județ la județ.

