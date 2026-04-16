Verificări mai stricte în zonele centrale și istorice

Zonele centrale și cele protejate istoric sunt vizate în mod special de aceste controale. Degradarea clădirilor din aceste perimetre afectează aspectul urban, iar autoritățile au decis să ia măsuri mai ferme. „Mesajul este clar: regulile trebuie respectate, iar sancțiunile se vor aplica mai strict”, au declarat reprezentanți ai administrației locale.

Avertismente înainte de sancțiuni

De regulă, procesul începe cu un avertisment. Proprietarii care nu își întrețin corespunzător imobilele primesc termene clare pentru a remedia situația. În cazul nerespectării acestor termene, amenzile pot fi repetate până la conformare.

Impozite majorate cu până la 500%

Cea mai dură măsură nu este însă amenda. Conform legislației în vigoare, impozitul pe clădire poate fi majorat cu până la 500% pentru imobilele considerate neîngrijite. Această taxă suplimentară se aplică anual și poate deveni mai împovărătoare decât o amendă unică, afectând serios bugetul proprietarilor.

Garajele fără autorizație, în pericol de demolare

Un alt punct sensibil îl reprezintă garajele construite fără autorizație. Aceste construcții sunt considerate ilegale dacă nu respectă prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții. Garajele permanente, realizate din materiale ca betonul, cărămida sau BCA, care au fundație și sunt fixate pe teren, necesită autorizație de construire. În lipsa acesteia, proprietarii riscă sancțiuni sau chiar demolarea construcțiilor neautorizate.

Amenzi semnificative în 2026

În primele luni ale anului 2026, autoritățile au intensificat verificările în diverse domenii. De exemplu, Apele Române au aplicat amenzi de 2,58 milioane de lei în urma a 929 de inspecții efectuate doar în ianuarie și februarie. Aceasta este o dovadă clară a aplicării stricte a legii și arată că autoritățile nu vor tolera abaterile.

Cum să eviți sancțiunile

Specialiștii recomandă câteva măsuri simple pentru a evita amenzile și alte sancțiuni:

Inspectați periodic starea fațadei clădirii și a gardului dinspre stradă;

Regularizați situația legală a garajelor construite fără autorizație, apelând la un arhitect pentru întocmirea documentației necesare;

Respectați termenele impuse de autorități pentru remedierea problemelor.

Nerespectarea acestor recomandări poate duce la sancțiuni repetate și costuri semnificative pe termen lung.