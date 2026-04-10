Din cauza unei grave erori judiciare și a unui furt de identitate, bărbatul nevinovat a ajuns în spatele gratiilor, fiind confundat cu un infractor periculos.

Arestat în prima zi de vacanță

Pe 24 august 2025, abia ajuns în stațiunea Caorle alături de familie, inginerul a fost reținut de autoritățile italiene. Pe numele său figura un mandat de executare a unei pedepse de doi ani de închisoare pentru furt.

Fără să aibă vreo legătură cu faptele, românul a fost încarcerat la penitenciarul Santa Maria Maggiore, unde a petrecut aproape o lună.

Coșmarul a luat sfârșit abia pe 19 septembrie 2025, când a fost eliberat, grație eforturilor avocatului său, Stefano De Rosa, care a reușit să demonstreze confuzia.

Furtul de identitate și decizia Curții de Apel

Investigațiile au scos la iveală un scenariu demn de un film: adevăratul infractor, tot un cetățean român, îi furase identitatea inginerului din Iași.

Folosindu-se de documente falsificate pe numele acestuia, hoțul a comis o serie de infracțiuni pe teritoriul Italiei, adunând condamnare după condamnare, în timp ce victima sa reală nu bănuia nimic.

Săptămâna aceasta, s-a obținut o victorie majoră în instanță: Curtea de Apel din Genova a admis revizuirea procesului, recunoscând oficial eroarea și curățând numele inginerului în acest dosar.

„Cazurile de revizuire sunt extrem de rare, dar Curtea de Apel din Genova a îndreptat în sfârșit lucrurile, chiar dacă procurorul general, în mod incredibil, solicitase respingerea cererii pur și simplu pe baza formalității, nu pe fond. Judecătorii au înțeles și i-au redat identitatea clientului meu”, a declarat avocatul Stefano De Rosa.

Lupta în instanță este abia la început

Deși a fost eliberat și exonerat în acest caz specific, trauma și problemele legale ale românului nu s-au încheiat.

Avocatul apărării a subliniat deficiențele sistemului judiciar italian și pașii următori. Judecătorii de la Tribunalul Pistoia nu au observat că documentele prezentate de adevăratul infractor erau false.

S-a descoperit că hoțul de identitate a adunat cel puțin opt condamnări în Italia, toate pe numele inginerului din Iași. Fiecare caz va trebui acum demontat individual în instanță.

Apărarea pregătește un proces pentru a obține daune morale și materiale. „Vom solicita despăgubiri pentru încarcerarea abuzivă”, a confirmat avocatul Stefano De Rosa, subliniind impactul devastator al acestui eveniment asupra întregii familii a victimei.

