Arestat la micul dejun

Potrivit publicației belgiene LAvenir, totul s-a întâmplat pe 24 august, la Caorle, o stațiune turistică de lângă Veneția. Ovidiu A., un tânăr român trecut de 30 de ani, venise în vacanță cu soția și cele două fiice. Numai că, imediat după ce și-a înregistrat datele la hotel, sistemul informatic al poliției a declanșat o alertă.

În prima dimineață, chiar la micul dejun, carabinierii au venit și l-au ridicat. Autoritățile erau convinse că l-au prins pe bărbatul condamnat în 2020 la doi ani de închisoare pentru furt calificat, un caz vechi care datează din 2014.

„Coșmarul s-a terminat”

După aproape o lună petrecută în arest la Pordenone, Ovidiu a fost eliberat joi, 19 septembrie.

„Coșmarul s-a terminat”, a spus el, citat de Corriere del Veneto, în timp ce ieșea din închisoare. La poartă l-au așteptat soția și fetele sale, pe care nu le mai văzuse de la arestare.

Avocatul său, Stefano De Rosa, a explicat pentru AFP că a fost nevoie de zile întregi pentru a dovedi că este vorba de o confuzie de identitate.

„Sistemele informatice ale poliției, carabinierilor, tribunalului și penitenciarelor nu sunt conectate între ele. A trebuit să cer documente separat de la fiecare instituție pentru a demonstra nevinovăția clientului meu”, a precizat acesta.

Presa italiană scrie că familia lui Ovidiu A. a decis să rămână câteva zile în Italia pentru a-și relua vacanța, înainte de a se întoarce în România.

„A putut, în sfârșit, să-și îmbrățișeze soția și fetele, după aproape o lună de teroare”, a mai spus avocatul său.

