Teoria impreviziunii

Pentru a justifica ruperea acordului, Romsilva a invocat teoria impreviziunii, o clauză reglementată de Articolul 1271 din Codul Civil.

Aceasta permite încetarea unui contract în cazul în care executarea lui devine „excesiv de oneroasă” pe fondul unor schimbări excepționale și neprevăzute ale circumstanțelor.

Conform documentului făcut public de România Curată, Romsilva explică faptul că nu a putut anticipa valul uriaș de reacții negative din partea societății civile și a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor la momentul semnării actelor:

„S-a ajuns ca ROMSILVA să devină ținta unor atacuri, calomnii, manifestări tendențioase proliferate pe toate canalele de comunicare publică, ceea ce a condus la crearea unor enorme prejudicii de imagine. Aceste circumstanțe nu au fost avute în vedere la momentul contractării și determină un dezechilibru semnificativ între prestațiile corelative”.

Istoricul unui traseu controversat

Drumul forestier a reprezentat o sursă constantă de conflict între dezvoltatori, locuitori și organizațiile de mediu.

În martie 2025, contractul care a permis tranzitul auto a fost semnat de Cezar Răduță, directorul Direcției Silvice Ilfov.

După luni de amânări cauzate de protestele ecologiștilor, în septembrie 2025, rezidenții au început să folosească drumul prin pădure.

Camere de supraveghere furate

Decizia de reziliere vine într-un moment de tensiune maximă. La finalul lunii martie a acestui an, sistemul de acces bazat pe camere de recunoaștere a numerelor de înmatriculare (LPR) a fost vandalizat și furat.

În lipsa acestor echipamente, circulația a fost blocată din motive tehnice, lăsând cei aproximativ 6.000 de locuitori din Greenfield cu o singură rută de ieșire din cartier.

Reprezentanții Federației Greenfield au condamnat actul de vandalism și au atras atenția asupra unui climat de ură îndreptat împotriva rezidenților.

„De peste un an, comunitatea Greenfield Băneasa este supusă unui val constant de stigmatizare, hărțuire și atacuri la adresa demnității locuitorilor. Au avut loc acte de vandalism și furt: au fost distruse și sustrase echipamentele de monitorizare LPR care asigurau accesul controlat pe drumul forestier. Acest sistem reprezenta una dintre cele mai moderne soluții de monitorizare a traficului și siguranței din România”, a transmis Federația Greenfield Băneasa.

