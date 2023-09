Rona Hartner face tratament, după ce a fost din nou diagnosticată cu cancer. Artista se află în Franța, acolo unde locuiește de ani buni doar cu fiica ei. După ce a primit vestea dureroasă din partea medicilor, mama ei a venit de urgență din Canada pentru a-i fi alături în această perioadă grea.

Din păcate, Rona Hartner nu a fost contactată de niciunul dintre foștii ei soți și nu a primit nici măcar o vorbă din partea lor. Artista a fost căsătorită cu dansatorul argentinian Rocco Sedano, tatăl fetiței ei, Rita, apoi a fost căsătorită pentru scurt timp cu francezul Herve Camilleri.

„Nu, nu m-a ajutat niciunul dintre ei, cu nimic. Mama a venit din Canada, au venit pe fugă și sora, și fratele meu și m-au ajutat cu de toate, cu tot ce au putut. N-a fost însă și cazul foștilor soți, trebuie să înțeleg că unele uși se închid pe viață”, a declarat Rona Hartner pentru playtech.ro.

„A fost o vară foarte grea și pentru fiica mea, ea s-a trezit că mami e bolnavă”

Are parte de un real ajutor din partea fiicei sale, Rita, care s-a întors în această toamnă la școală, după ce a avut un an sabatic. Artista încearcă își încurajeze fiica și să îi spună că este bine și că se va vindeca. În prezent, Rona Hartner face tratament cu citostatice și speră că va trece cu bine și peste acest obstacol din viața ei.

„Este bine să mai auzim și de bine, nu numai de rău, încă sunt pe tratament, pe citostatice, mă simt mult mai bine. Fiica mea a intrat la liceu, după ce a făcut un an sabatic, în care a fost cu mine, în România, și a făcut o școală de machiaj.

După anul acesta sabatic, ea a optat pentru un liceu foarte bun, aici au început școala de pe 1 septembrie, sunt deja obosiți, aș putea spune, mai în glumă. A fost o vară foarte grea și pentru fiica mea, ea s-a trezit că mami e bolnavă, am avut și câinele care a murit, au fost multe șocuri pentru ea. Dar, încetul cu încetul, ea încearcă să le uite, să le dea deoparte, copiii înțeleg acest lucru mult mai greu.

Mare atenție cu copiii, când sunt astfel de probleme, de necazuri, ca să nu-i zăpăcim de cap, să nu avem multe pretenții de la ei. Am avut un dialog în care încerc să o fac să înțeleagă faptul că sunt bine, că mami s-a însănătoșit”, a declarat Rona Hartner, pentru sursa mai sus-menționată.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

„Am cancer de fumător în corp de nefumător”

În anul 2019, Rona Hartner a fost diagnosticată cu cancer la colon și la ficat, vedeta s-a vindecat un an mai târziu, însă acum anunță că boala a recidivat. „A apărut un cancer în faza patru, din nou, pe fond de stres sigur și mă lupt cu el”.

Rona Hartner nu înțelege cum această boală a lovit-o din nou și mărturisește că se simte foarte obosită. În vârstă de 50 de ani, ea spune că se simte ca un om de 185 de ani.

„Am cancer de fumător în corp de nefumător. Totul a venit pe un fond de stres foarte mare, foarte puternic. Am și dorința asta mare să fac ceva, dar nu mai pot. Acum două săptămâni aveam 50 de ani, acum am 185. Când trebuie să fac orice mișcare, îmi ia ca unui om de 185 de ani. Eu am vrut să am o vârstă avansată, dar nu acum, nu tot anul ăsta. Voiam în timp să apară vârsta avansată.

M-am trezit de pe o zi pe alta cu această vârstă. Prietenii mei au fost atât de panicați când au văzut ce mi se întâmplă… Le-am zis să se roage. Și să mă ajute să mai fac ultimul album, dar vreau să scriu și o carte. Dar cum să te concentrezi când, de fapt, ești diminuat? Sinceră să fiu, am corpul de 50 de ani și tonusul de 185 de ani, totul e diminuat”, a continuat ea.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Urmărește ultimele

noutăți în format video