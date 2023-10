Avocatul său, Brian Caplan, a confirmat vestea pentru site-ul Pitchfork, declarând: „Rudolph Isley, unul dintre membrii fondatori ai faimoasei trupe Isley Brothers, a murit în somn în dimineața zilei de 11 octombrie 2023”.

Potrivit avocatului, Isley „a murit acasă, având-o alături pe devotata sa soție Elaine. Cei doi au fost căsătoriți timp de 68 de ani. Rudolph a fost un om profund religios, care îl iubea pe Iisus”.

Rudolph Isley s-a născut în Cincinnati, Ohio, SUA, în 1939.

El a cântat împreună cu frații săi O’Kelly, Ronald și Vernon Isley, formând grupul Isley Brothers în 1954. Un an mai târziu însă, în 1955, aceștia au renunțat pentru scurt timp să mai cânte, după ce Vernon a fost ucis în timp ce se plimba cu bicicleta.

Mai târziu, frații Isley s-au reunit într-un trio, lăsând în spate muzica gospel (muzica bisericească a comunităților creștine afro-americane – n.r) și ajungând la New York în 1957 pentru a începe o carieră pop, care va dura șase decenii.

Cele mai de succes melodii ale trupei și schimbările prin care a trecut aceasta

Primul lor hit a fost „Shout”, din 1958, preluat mai târziu de cântăreața Lulu, iar în această perioadă, frații Isley au recrutat un tânăr chitarist din Seattle, Jimi Hendrix.

Hendrix a plecat în 1965 pentru a-și găsi singur faima, iar familia Isley a semnat cu casa de discuri Motown. Deși s-au bucurat de câteva hituri cu melodiile „This Old Heart of Mine (Is Weak for You)” și „I Guess I’ll Always Love You”, grupul a părăsit casa de discuri în 1968, formându-și propria casă de discuri, T-Neck Records și orientându-se spre funk.

În 1973, grupului i s-au alăturat frații mai mici ai trioului, Marvin și Ernie Isley, împreună cu cumnatul Chris Jasper, iar împreună au lansat albumul de platină 3 + 3.

Grupul a avut o serie de single-uri de succes în anii ’70 și la începutul anilor ’80 – printre care „Summer Breeze”, „That Lady”, „Harvest for the World” și „Footsteps in the Dark”, preluat pe piesa „Today Was a Good Day” a lui Ice Cube.

În 1984, când Marvin, Ernie și Chris au plecat pentru a forma grupul Isley-Jasper-Isley, trupa a redevenit un trio.

În 1989, Rudolph a părăsit trupa la rândul său pentru a deveni pastor creștin. Grupul, acum format din Ernie și Ronald, a continuat să existe. Cel mai recent album al lor a fost lansat anul acesta – „Make Me Say It Again, Girl” – care include apariții ale lui Beyoncé, Snoop Dogg și Earth, Wind & Fire.

Ca sextet, frații Isley au fost incluși în 1992 în Hall of Fame-ul Rock and Roll, deși O’Kelly murise cu șase ani mai devreme din cauza unui atac de cord. Marvin a murit la vârsta de 56 de ani în 2010, în urma unor complicații cauzate de diabet.