Militarii au fost văzuți vineri seară chiar pe drum, în așa-numita „Cizmă de la Saatse” – o bucată de teritoriu rusesc în formă de cizmă, situată în sud-estul Estoniei, prin care estonienii și alte persoane pot trece fără permis special, cu condiția să nu se oprească.

O șosea din Estonia, închisă până marți

Imaginile cu soldații ruși înarmați au fost publicate a doua zi, de Poliția de Frontieră din Estonia.

Zona de la frontieră estonă a fost închisă vineri seară, după ce autoritățile au observat o activitate mai intensă decât de obicei pe partea rusă.

În imagini se vede un grup de șapte persoane în uniforme militare, aflate pe drum, ținând arme și având în mare parte fețele acoperite.

Meelis Saarepuu, șeful Poliției de frontieră locală, a confirmat prezența rușilor înarmați.

„Judecând după uniforme, nu erau în niciun caz grăniceri. Grănicerii noștri au cerut explicații părții ruse, iar răspunsul lor a fost că nu se întâmplă nimic, că este vorba doar despre operațiuni de rutină”, a declarat el sâmbătă la televiziunea estonă.

Totuși, Saarepuu a vorbit despre o „situație de amenințare în care a trebuit să decidem închiderea temporară a drumului care trece prin Cizma de la Saatse”.

Situație tensionată la frontiera dintre Estonia și Rusia

Șeful Poliției de Frontieră a mai spus că nivelul de alertă nu a fost ridicat în urma incidentului, însă situația rămâne tensionată.

„Vedem constant teste și provocări din partea Rusiei: furtul de borne de frontieră, crearea intenționată de cozi la graniță sau blocarea semnalului GPS”, a spus Meelis Saarepuu.

Ministrul de interne, Igor Taro, a declarat că nu este neobișnuit ca bărbați înarmați să fie văzuți pe partea rusă a Cizmei de la Saatse, deoarece acolo se află și grăniceri ruși.

Totuși, el a subliniat că este neobișnuit ca grupul să stea chiar în mijlocul drumului – lucru pe care grănicerii, potrivit lui Taro, „nu l-au mai făcut niciodată”.

Ministrul a declarat pentru cotidianul Postimees că grupul a părăsit zona și că nu există nicio amenințare de război sau ceva similar.

„Acest lucru a fost confirmat constant de forțele armate estone. Incidentul de la Cizma de la Saatse nu a schimbat situația”, confirmă șeful de la Interne.

Prioritatea, a spus Taro, este acum finalizarea rutelor ocolitoare, pentru ca pe viitor să nu mai apară incidente similare care ar putea avea un final nefericit.

Pe 9 octombrie, Parlamentul European a aprobat o rezoluţie în care îndeamnă statele membre UE să doboare ţintele aeriene care le încalcă ilegal graniţele.