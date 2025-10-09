Rezoluția, adoptată cu 469 voturi pentru, 97 împotrivă și 38 de abțineri, condamnă în cei mai puternici termeni „acțiunile imprudente și în creștere ale Rusiei”, după încălcări ale spațiilor aeriene ale Poloniei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei și României.

De asemenea, rezoluția denunță incursiunile deliberate cu drone deasupra unor infrastructuri critice din Danemarca, Suedia și Norvegia și observă că toate aceste acțiuni fac parte din „războiul militar și hibrid sistematic și din provocările Rusiei împotriva Uniunii și a statelor sale membre”.

Rusia, arătată cu degetul pentru provocările cu drone și avioane de luptă

Textul subliniază că Rusia este „pe deplin și fără echivoc responsabilă” pentru acțiunile care au avut loc în spațiile aeriene ale Poloniei, României și Estoniei.

Într-un comunicat pe acest subiect, PE încurajează orice inițiativă care să permită UE și statelor sale membre să adopte „măsuri coordonate, unite și proporționate împotriva tuturor încălcărilor spațiului lor aerian, în special doborârea amenințărilor aeriene”.

În plus, salută inițiativele de a crea un zid european antidrone și de a înființa o Gardă a Flancului Estic și subliniază importanța asigurării unei acoperiri ample pentru toate statele membre expuse la amenințări directe la adresa securității lor.

Potrivit rezoluției, mai multe dintre activitățile de sabotaj și hibride pe care Rusia le-a desfășurat împotriva UE echivalează cu terorism sponsorizat de stat, chiar dacă nu depășesc pragul agresiunii armate.

În fața acestor amenințări, eurodeputații cer UE să manifeste determinare și să arate clar că orice încercare din partea unei țări terțe de a încălca suveranitatea statelor membre va fi imediat sancționată.

De asemenea, ei solicită Consiliului și Comisiei să sporească eficacitatea și impactul sancțiunilor împotriva Rusiei pentru a submina definitiv capacitatea regimului condus de Vladimir Putin de a-și continua războiul împotriva Ucrainei și ca măsurile restrictive să se extindă la toate statele „facilitatoare“, cum ar fi Belarus, Iran și Coreea de Nord, precum și la entitățile chineze ce furnizează bunuri cu dublă utilizare și componente militare indispensabile pentru fabricarea dronelor și a rachetelor rusești.

Apel la o Uniune Europeană a apărării

Mai concret, PE susține îmbunătățirea coordonării, unității și solidarității între statele membre, instituțiile UE și structurile NATO și afirmă că este urgent să se avanseze către o adevărată Uniune Europeană a apărării.

Toate aceste acțiuni trebuie să fie însoțite de o finanțare adecvată, în cadrul bugetar actual și în cel viitor, conform rezoluției.

Este esențială, de asemenea, o coordonare civil-militară mai mare în spațiul aerian, precum și dotarea corespunzătoare a forțelor de poliție și a autorităților civile cu mijloace pentru a detecta și a se apăra împotriva dronelor. Sunt necesare, de asemenea, mijloace adecvate pentru a proteja de drone infrastructurile critice, precum aeroporturile și centralele energetice.

Sprijin pentru Ucraina

În cele din urmă, eurodeputațiii solicită consolidarea cooperării în domeniul apărării cu Ucraina, în special în ceea ce privește tehnologia dronelor și măsurile de răspuns, inclusiv cooperarea industrială.

Totodată, îndeamnă la finalizarea legislației privind Programul pentru industria europeană de apărare (EDIP), care va fi utilizat, împreună cu instrumentul de împrumuturi SAFE, pentru a angaja resurse financiare în scopul de a învăța din experiența Ucrainei și de a sprijini conducerea de la Kiev în războiul cu vehicule aeriene fără pilot.

Victor Negrescu salută un „mesaj clar” din partea PE

„Astăzi, Parlamentul European transmite un mesaj clar: Europa nu va rămâne tăcută când dronele ruseşti încalcă spaţiul nostru aerian şi pun în pericol infrastructura noastră critică. Am propus această rezoluţie, cu sprijinul grupului social-democrat, pentru că este datoria noastră să-i protejăm pe oameni şi să acţionăm ferm atunci când suntem atacaţi”, a transmis eurodeputatul Victo Negrescu pe pagina sa de Facebook.

„România a fost vizată în mod repetat de dronele rusești care au încălcat spaţiul aerian al Uniunii Europene şi al NATO. Fragmente din acestea au căzut pe teritoriul nostru. Nu sunt incidente izolate. Aceste provocări afectează întreaga regiune a Mării Negre, dar şi ţări precum Danemarca, Polonia, Suedia, Republica Moldova, Letonia, Lituania sau Estonia. Ele fac parte dintr-o strategie mai amplă de destabilizare, care combină ameninţări fizice, atacuri cibernetice şi campanii de dezinformare menite să răspândească frica şi să slăbească solidaritatea europeană”, subliniază eurodeputatul român.

Îndemn la descurajarea Rusiei

„Am cerut o reacţie comună, coordonată şi transparentă a UE şi a NATO, fără escaladarea conflictului, dar suficient de puternică pentru a descuraja Rusia. Statele afectate trebuie sprijinite prin investiţii în apărare, în capacităţi antidronă, în infrastructura critică de la Marea Neagră şi în securitatea cibernetică. Am solicitat ca Putin să plătească pentru efectele acestor acţiuni, inclusiv prin folosirea activelor ruseşti îngheţate pentru acoperirea costurilor de protecţie şi neutralizare. Europa trebuie să fie unită, puternică şi hotărâtă să respingă orice formă de agresiune”, a transmis el.

„Rezoluţia a fost adoptată cu 469 de voturi pentru, iar textul include 10 referinţe directe la România şi 4 la regiunea Mării Negre. Un semnal clar că Parlamentul European susţine România şi flancul estic”, a conchis eurodeputatul român Victor Negrescu.