Potrivit lui Künter Pedoski, şeful operaţional al Prefecturii Sudice, grănicerii estonieni au observat vineri o prezenţă militară rusă mai mare decât de obicei.

Oficialii estonieni iau măsuri din cauza creșterii prezenței militare rusești

„Grănicerii ruşi patrulează regulat pe la punctul de trecere a frontierei Saatse, pe teritoriul lor. Astăzi, traficul a fost mai intens decât de obicei. Am decis să închidem drumul pentru a preveni posibile provocări şi incidente, deoarece obiectivul nostru este să asigurăm siguranţa poporului estonian”, a declarat Künter Pedoski.

Oficialul estonian a menţionat că, iniţial, poliţiştii de frontieră au amplasat patrule de ambele părţi ale drumului şi le-au recomandat șoferilor să evite această zonă, din cauza prezenţei sporite a unităţilor ruseşti.

„În pofida acestei recomandări, au existat persoane care au dorit totuşi să-şi continue călătoria prin această zonă. Deoarece drumul traversează teritoriul rus, situaţia de securitate impune prudenţă atunci când se trece prin Saatse, dar în situaţia actuală, Poliţia de Frontieră consideră că trecerea este mai riscantă decât de obicei. Am decis să închidem temporar trecerea pentru a evita escaladarea”, a precizat Pedoski.

Cizma Saatse

Poliţia de frontieră din Estonia a mobilizat resurse sporite şi a indicat rute ocolitoare în zonă.

Saatse şi câteva sate învecinate sunt într-o parte a Estoniei care, deşi nu constituie o enclavă, înainte de 2008 nu era accesibilă pe şosea fără a trece prin teritoriul rusesc pe o distanţă de câteva sute de metri, printr-o zonă cunoscută sub numele de „Cizma Saatse”, notează ERR.

În 2008 a fost deschis un nou drum care a făcut posibilă ajungerea în zonă fără a trece neapărat prin „Cizma Saatse”. Cu toate acestea, este vorba de un ocol de 15-20 kilometri.

Estonia avertizează că Rusia va continua să testeze NATO

Într-un interviu acordat agenţiei germane de presă DPA, ministrul de externe al Estoniei, Margus Tsahkna, a declarat că se aşteaptă la noi provocări din partea Rusiei, după ce, pe 19 septembrie, în zona insulei Vaindloo, trei avioane de vânătoare ruseşti MiG-31 au intrat fără permisiune în spaţiul aerian estonian şi au rămas acolo timp de 12 minute. Pentru a le escorta, au fost ridicate de la sol avioane de vânătoare finlandeze şi suedeze.

Tsahkna a declarat că este foarte mulţumit de reacţia fermă a NATO, însă, cu toate acestea, el se aşteaptă la noi acţiuni din partea Moscovei, menite să testeze NATO. „Sunt convins că Rusia va continua aceste provocări. Nu este vorba despre Estonia, ci despre unitatea NATO şi testarea capacităţilor noastre şi a unităţii transatlantice”, a subliniat el.

Șeful diplomației estoniene cere ca misiunea de monitorizare a NATO să devină una de apărare

Prin urmare, șeful diplomației estoniene a cerut transformarea misiunii NATO de monitorizare a spaţiului aerian baltic într-o misiune de apărare propriu-zisă.

De asemenea, Tsahkna a lăudat hotărârea Guvernului german în materie de politică de securitate. „Vedem că noul Guvern german a schimbat într-adevăr dinamica în Europa”, a menționat el.

Pe 9 octombrie, Parlamentul European a aprobat o rezoluţie în care îndeamnă statele membre UE să doboare ţintele aeriene care le încalcă ilegal graniţele.

