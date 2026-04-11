Rusia a lansat cel puțin 160 de drone

Patru oameni au murit înainte să intre în vigoare armistițiul simbolic de 32 de ore convenit între Rusia și Ucraina, potrivit AFP.

În noaptea de vineri spre sâmbătă, Ucraina a fost ținta a cel puțin 160 de drone lansate de Rusia, iar patru persoane au murit în urma atacurilor din estul și sudul țării, potrivit Kievului. Regiunea sudică Odesa a fost cea mai grav afectată, autoritățile locale raportând moartea a două persoane într-un atac rus asupra unei zone rezidențiale, precum și pagube la infrastructura civilă.

În regiunea Sumî, din nord-estul Ucrainei, la granița cu Rusia, atacurile cu drone asupra clădirilor de locuit au rănit, de asemenea, 14 rezidenți.

Atacuri au avut loc și pe teritoriul Rusiei

De cealaltă parte a frontului, o serie de drone lansate de Ucraina asupra regiunii ruse Krasnodar a provocat un incendiu într-un depozit de petrol și a avariat clădiri rezidențiale, potrivit autorităților.

De asemenea, două persoane au fost ucise în urma unui atac cu drone ucrainene asupra teritoriilor din regiunea Donetsk aflate sub control rus, au indicat autoritățile instalate de Moscova.

Zelenski amenință că va riposta „lovitură cu lovitură” la orice încălcare a armistițiului din partea Rusiei

Deși ambele tabere au confirmat suspendarea operațiunilor ofensive pentru a permite credincioșilor participarea la slujbe până la finalul zilei de duminică, trupele rămân în stare de alertă maximă.

Ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, și șeful de stat major, Valeri Gerasimov, au primit ordinul de a „înceta operațiunile de luptă în toate direcțiile pe această perioadă”.

Volodimir Zelenski a declarat, la rândul său, că Ucraina „va respecta armistițiul”, dar va riposta „lovitură cu lovitură” la orice încălcare din partea Rusiei, într-un mesaj publicat pe X. El subliniase anterior că propusese deja o astfel de pauză în ostilități, în timp ce discuțiile pentru a pune capăt conflictului sângeros – care durează de patru ani – deraiaseră din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

Acest armistițiu prevăzut intervine într-un context de încetinire a eforturilor diplomatice conduse de Statele Unite. Un armistițiu similar a fost anunțat și anul trecut, cu ocazia Paștelui ortodox, dar cele două tabere s-au acuzat reciproc că l-au încălcat de numeroase ori.

