„Prin decizia comandantului suprem, V. Putin, în legătură cu apropiata sărbătoare a Paștelui ortodox, o încetare a focului a fost decretată pentru sâmbătă, 11 aprilie, începând de la ora locală 16:00 până la sfârșitul zilei de 12 aprilie 2026”, se menționează într-un comunicat.

Statul Major General „a primit instrucțiuni să înceteze operațiunile de luptă în toate direcțiile pentru această perioadă”, a declarat Kremlinul, adăugând că trupele sunt pregătite să „contracareze orice posibile provocări din partea inamicului”. „Presupunem că partea ucraineană va urma exemplul Federației Ruse”, se mai arată în comunicat.

Volodimir Zelenski a anunțat luni seară că a transmis Rusiei, prin intermediul mediatorilor americani, o propunere de armistițiu în sectorul energetic.

„Dacă Rusia este gata să înceteze atacurile asupra sectorului nostru energetic, vom fi gata să facem același lucru. Această propunere din partea noastră – transmisă de americani – a fost comunicată părții ruse”, a declarat Zelenski, citat de AFP.

Șeful statului ucrainean a reamintit luni că a propus acum câteva săptămâni Rusiei un armistițiu temporar, inclusiv în perioada Paștelui, dar că nu primise niciun răspuns.

Totuși, Rusia nu a respectat armistițiile anunțate anterior pentru intervale scurte de timp.

