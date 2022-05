Potrivit informațiilor militare britanice, printre motivele pentru această situație se numără și faptul că din momentul începutului invaziei comandanții de batalioane și brigăzi, din cauza responsabilității personale înalte pentru rezultat, sunt trimiși în prima linie a frontului, iar ofițerii juniori, la rândul lor, sunt obligați să conducă personal acțiuni tactice la un nivel inferior, din cauza lipsei de subofițeri (sergenți) bine pregătiți și cu autoritate care să ocupe acest rol, la fel ca în forțele armate occidentale.

Din cauza lipsei de ofițeri, potrivit autorilor raportului, eficiența noilor grupuri tactice de batalion, care sunt formate din personalul militar al unităților învinse în timpul luptelor, va scădea.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 30 May 2022



Find out more about the UK government’s response: https://t.co/ZlY83BdoL1



?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/A9VVmuIBU4