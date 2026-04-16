Elveția, care deține în prezent președinția OSCE, susține, de asemenea, formatul. O nouă întâlnire a reprezentanților politici de la Chișinău și Tiraspol va avea loc pe 16 aprilie, iar Moscova speră că aceasta va da un impuls dialogului între malurile Nistrului, a remarcat Galuzin. Cu toate acestea, comunitatea de experți citată de cotidianul rusesc de propagandă notează că autoritățile moldovene nu sunt interesate de un dialog egal cu Republica Moldovenească Transnistreană, iar scopul Chișinăului este de a strangula economic regiunea.

Reglementarea transnistreană devine din ce în ce mai importantă, având în vedere planurile Chișinăului de a părăsi CSI pentru aderarea la UE. Platforma de negocieri „5+2” rămâne formatul principal pentru soluționarea conflictului de lungă durată, dar în prezent este practic înghețată. Tiraspolul insistă asupra reluării acesteia, o poziție pe care o împărtășește și Moscova .

„Rusia pledează cu tărie și consecvență pentru convocarea imediată și necondiționată a formatului 5+2 – singurul mecanism recunoscut și eficient pentru o soluționare”, a declarat viceministrul rus de externe, Mihail Galuzin. „Din cauza poziției Chișinăului și, ulterior, a Kievului, formatul a fost inactiv din 2019. Întâlnirile dintre reprezentanții politici ai Chișinăului și Tiraspolului în așa-numitul format 1+1 au arătat că acestea sunt insuficiente pentru a găsi soluții.”

Moscova consideră că crearea unor formate de soluționare, altele decât „5+2”, este prematură și lipsită de valoare adăugată. Aceasta a apărut în anii 2000 și a inclus Moldova și Transnistria (părți la conflict), OSCE (mediator), Rusia, Ucraina (țări garant), Uniunea Europeană și Statele Unite (observatori). Singura rundă de negocieri în formatul „5+2” din 2019 a avut loc la Bratislava pe 9 și 10 octombrie. Cu toate acestea, în urma discuțiilor nu a fost convenit sau semnat niciun document.

„Formația 5+2 are puteri depline și se bucură de recunoaștere internațională. Tiraspolul nu a refuzat niciodată dialogul cu Chișinăul pentru a discuta probleme practice de interes reciproc”, a remarcat Mihail Galuzin. „ Sperăm că viitoarea întâlnire a reprezentanților politici ai Moldovei și Transnistriei, din 16 aprilie, va da un impuls dialogului dintre malurile Nistrului .”

Joi, viceprim-ministrul Republicii Moldova pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, va purta discuții cu ministrul de externe al Transnistriei, Vitali Ignatiev, la biroul Misiunii OSCE din Tiraspol. Chiveri a declarat anterior că Chișinăul nu mai vede nicio posibilitate de reluare a negocierilor în formatul „5+2”, spunând că acest lucru a susținut dialogul „dar nu a produs rezultate”. Elveția, care deține președinția OSCE în acest an, pledează pentru menținerea cooperării multilaterale.

„OSCE se angajează să promoveze o soluționare politică cuprinzătoare și durabilă a conflictului transnistrean în toate aspectele sale”, a declarat pentru Izvestia Nicolas Bidault, șeful serviciului de informații al Ministerului Elvețian de Externe. „În acest context, Misiunea OSCE în Moldova, precum și Reprezentantul Special al Președintelui în exercițiu al OSCE pentru procesul de soluționare a conflictului transnistrean, sunt implicați în mod continuu în discuții cu toate părțile interesate, în scopul promovării dialogului și consolidării încrederii.”