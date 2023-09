Anvelopele așezate deasupra aeronavelor poate reprezenta încă un strat de protecție împotriva atacurilor și poate reduce vizibilitatea acestora, mai ales în timpul nopții, explică specialiștii, care cred că este o măsură rudimentară luată de Moscova.

CNN precizează că nu a putut verifica în mod independent motivul pentru care anvelopele au fost plasate deasupra avioanelor.

Măsura ar putea avea un efect limitat, consideră Francisco Serra-Martins de la producătorul One Way Aerospace, ale cărui drone au fost folosite de forțele ucrainene. El spune că aeronavele ar putea să fie mai puțin vizibile, însă nu sunt complet camuflate, căci „vor fi în continuare observabile de camerele cu infraroșu”.

Military experts told why Russians put tires on their planes



This is how they try to reduce the visibility of their planes at night. However, this makes no sense, says Francisco Serra-Martinsa of One Way Aerospace, a company that produces drones:



