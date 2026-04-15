Ce prevede noul proiect de lege din Rusia

Proiectul adoptat de camera inferioară a parlamentului rus oferă președintelui posibilitatea de a decide utilizarea armatei în afara granițelor țării.

„Duma de Stat a adoptat marți în primă lectură un proiect de lege privind posibilitatea utilizării extrateritoriale a unităților Forțelor Armate Ruse pentru protejarea cetățenilor ruși, prin decizia președintelui rus.”

Conform documentului, intervențiile ar putea avea loc în situații în care cetățenii ruși sunt anchetați sau judecați în alte state.

Mai exact, Vladimir Putin ar urma să primească dreptul de a decide implicarea Forțelor Armate Ruse pentru a proteja cetățenii ruși în cazul în care aceștia sunt arestați, reținuți sau judecați de instanțe străine sau internaționale.

Motivarea oficială a Kremlinului

Autoritățile ruse susțin că inițiativa este menită să apere drepturile cetățenilor ruși în străinătate.

„Nota explicativă a proiectului de lege relevant (1181659-8) precizează că acesta a fost elaborat pentru a proteja drepturile cetățenilor ruși în cazul arestării, detenției, urmăririi penale sau de altă natură.”

Documentul vizează inclusiv deciziile instanțelor sau ale organismelor internaționale nerecunoscute de Moscova: „[…] precum și ale organismelor judiciare internaționale a căror competență nu se bazează pe un tratat internațional al Federației Ruse sau pe o rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU […]”

Astfel, conform documentului elaborat de guvern, Vladimir Putin va putea mobiliza armata rusă pentru operațiuni în străinătate în cazul arestării, reținerii, urmăririi penale sau a altor forme de persecuție a cetățenilor ruși.

„Comisia de Apărare a Dumei de Stat susține conceptul proiectului de lege, deoarece regulamentul propus va contribui la protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale cetățenilor ruși, va proteja organizațiile rusești de atacurile ilegale străine și va contracara campania rampantă de rusofobie care continuă la nivel internațional”, a declarat Andrei Kartapolov, președintele Comitetului de Apărare al Dumei de Stat, comentând proiectul de lege în cadrul unei sesiuni plenare.

Puteri extinse pentru Vladimir Putin

Dacă legea va fi adoptată în forma finală, liderul de la Kremlin ar putea ordona operațiuni militare externe în anumite condiții.

„Vladimir Putin va putea mobiliza armata rusă pentru operațiuni în străinătate în cazul arestării, reținerii, urmăririi penale sau a altor forme de persecuție a cetățenilor ruși.”

În prezent, un proiect de lege în Rusia trebuie să treacă de trei lecturi înainte de adoptare.

Reacții și îngrijorări internaționale

Proiectul apare pe fondul unor avertismente tot mai frecvente din partea NATO și a serviciilor de informații europene privind posibile acțiuni agresive ale Rusiei.

În vara anului 2025, șeful serviciului german de informații externe (BND) a avertizat asupra riscului unor provocări în statele baltice, evocând un posibil „scenariu Crimeea”.

Totodată, generalul francez Fabien Mandon, șeful Statului Major al Apărării franceze, a cerut pregătiri pentru un posibil conflict cu Rusia în următorii 3–4 ani.

Experții occidentali susțin că Rusia ar fi deja într-o fază incipientă de pregătire pentru un posibil conflict mai amplu.

Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) „faza zero” a unei astfel de pregătiri în Rusia a început deja: se reorganizează districtele militare, se creează baze la granița cu Finlanda, iar în Europa se înregistrează acte de sabotaj, bruiaj GPS și alte provocări.

Inițiativa legislativă vine într-un moment tensionat pe plan internațional și ar putea oferi un cadru legal pentru intervenții militare rapide în afara Rusiei, similare cu acțiuni din trecut.

Dacă proiectul va fi adoptat definitiv, acesta ar putea schimba semnificativ modul în care Rusia își justifică operațiunile externe.

