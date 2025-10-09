Planuri pe termen lung pentru un eventual conflict cu NATO

ISW avertizează că Moscova pare să fie implicată într-o serie de „pregătiri concertate” ca parte a unei „faze de stabilire a condițiilor”, menite să pună bazele unui posibil conflict la scară largă în viitor.

„Acest model de activitate organizată sugerează că Rusia a intrat în prima fază a pregătirilor – «Faza 0» – pentru a trece la un nivel de război superior celui în care este angajată Rusia în prezent, cum ar fi un viitor război NATO-Rusia”, au declarat analiștii ISW.

Totuși, institutul subliniază că nu există certitudinea că Moscova a decis să declanșeze un conflict major, precizând că planurile par a fi pe termen lung, de ceva vreme.

Analiștii însă „nu sunt siguri dacă Kremlinul a decis să se angajeze într-un război de un asemenea nivel mai ridicat sau în ce termen ar putea Kremlinul să facă acest lucru.”

Război hibrid și propagandă intensificată

De la invazia Ucrainei în 2022, Rusia a fost acuzată de război hibrid împotriva țărilor NATO, incluzând sabotaj, interferențe electronice, bruiaj GPS și atacuri cu drone.

În ultimele săptămâni s-a observat o creștere semnificativă a acestor activități, cel mai notabil exemplu fiind incursiunea în masă a dronelor în spațiul aerian polonez, în septembrie.

ISW afirmă că Rusia folosește tot mai frecvent operațiuni de dezinformare și campanii „sub steag fals” pentru a manipula opinia publică și pentru a destabiliza statele europene.

„Afirmațiile SVR” și acuzațiile împotriva Marii Britanii

Un exemplu recent prezentat de ISW este o declarație a Serviciului de Informații Externe (SVR) al Rusiei, care a susținut că Marea Britanie ar plănui un atac sub steag fals.

„Presupusul complot era de a comite un atac asupra unei nave a Marinei Ucrainene sau a unei nave civile străine într-un port european.”, a transmis ISW.

Potrivit raportului, SVR ar fi pretins că Marea Britanie ar înarma agenți ruși cu echipamente subacvatice fabricate în China, urmând apoi să acuze Beijingul de implicare.

ISW subliniază că aceste afirmații se înscriu într-un „nou model concertat de activitate”: „Afirmațiile SVR din 6 octombrie urmează unor afirmații similare sub steag fals ale SVR care vizează state europene precum Polonia, Moldova și Serbia.”

Obiectivul: divizarea Occidentului

Scopul campaniei de dezinformare, potrivit analiștilor ISW, este de a „semăna frică și diviziune în societățile occidentale” și de a slăbi hotărârea NATO.

„Rusia încearcă să-i împingă pe europeni să-și reducă sprijinul pentru Ucraina de teama că sprijinul continuu va intensifica atacurile Rusiei, fie ele evidente, fie sub acoperire.”

Totodată, propaganda servește și intereselor interne ale Kremlinului, prin încercarea de a „încadra actorii occidentali – nu Rusia – ca fiind responsabili pentru atacuri sau amenințări cu atacuri”, ceea ce ar putea justifica eventuale acțiuni viitoare împotriva NATO.

Incidente recente cu drone în Europa

De la incursiunea în masă a dronelor din Polonia din 10 septembrie, mai multe state europene, inclusiv Danemarca, Olanda, statele baltice și România, au raportat activități similare.

În timp ce Moscova neagă orice implicare, fostul președinte rus Dmitri Medvedev a încercat recent, prin canalul său de Telegram, să disculpe Rusia „pentru recentele incursiuni ale dronelor în spațiul aerian european, inclusiv susținând că dronele ar fi putut fi o provocare ucraineană”, a relatat ISW.

Raportul ISW avertizează că Rusia ar putea fi deja în „Faza 0” a pregătirilor pentru un posibil război cu NATO.

Deși nu există dovezi că un conflict este iminent, intensificarea activităților psihologice, electronice și informaționale ale Moscovei sugerează o strategie bine planificată de divizare a Occidentului și erodare a sprijinului pentru Ucraina.

