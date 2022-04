O repetiție a paradei a fost organizată, luni, 18 aprilie, în Alabino, lângă capitala rusă. „În total, 11.000 de militari, 131 de unități de armament și echipamente militare moderne, 77 de avioane și elicoptere au participat la pregătirile pentru parada din Piața Roșie”, a transmis Ministerul rus al Apărării, potrivit agenției ruse de presă.

Prin poligonul de antrenament au trecut 33 de echipe care vor defila pe 9 mai. Sunt formate din studenți și cadeți ai instituțiilor militare de învățământ, ofițeri, sergenți și soldați din mai multe unități militare.

A military parade training was held in Alabino, near Moscow, with the participation of 11 thousand servicemen, who will go to Red Square on May 9 pic.twitter.com/SUtQogw0Ww