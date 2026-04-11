„Pe 11 aprilie, 175 de militari ruși au fost repatriați din teritoriul controlat de Kiev. În schimb, au fost predați 175 de prizonieri de război din forțele armate ucrainene” , a informat Ministerul într-un comunicat difuzat pe aplicația MAKS. Totodată, șapte civili se numără printre cei eliberați de partea rusă, potrivit Ukrainska Pravda.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că printre cei schimbați se află și persoane rănite, multe dintre ele aflate în captivitate încă din 2022. Centrul de coordonare ucrainean a precizat că cel mai tânăr prizonier eliberat are 22 de ani, iar cel mai în vârstă, 63. De asemenea, printre cei repatriați se află 25 de ofițeri, pe care Rusia refuzase anterior să-i elibereze.

În contextul armistițiului temporar, Zelenski a subliniat că Ucraina va respecta încetarea focului, dar va răspunde „lovitură cu lovitură” în caz de încălcări din partea Rusiei. „Absența atacurilor rusești în aer, pe uscat și pe mare va însemna că nu va exista o reacție nici din partea noastră” , a transmis liderul ucrainean.

