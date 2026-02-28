204 cai putere și autonomie de până la 430 km

Producția de serie a început pe 20 februarie la uzina Moskvich, în prezența primarului Moscovei, Serghei Sobianin, și a vicepremierului Denis Manturov, potrivit sursei citate.

„Este prima mașină din lume controlată de asistenta vocală Alice”, a declarat Daniil Grachev, director de dezvoltare comercială la Yandex Electro, citat de publicația Avtonovosti Dnya.

UMO 5 are un motor electric de 204 cai putere și o baterie litiu-fier-fosfat de 63 kWh. Autonomia ajunge la 420-430 km vara și 350-370 km iarna, cu o singură încărcare.

Constructorul oferă o garanție de 400.000 de kilometri, una dintre cele mai mari anunțate pentru un model electric produs local.

Adaptată pentru iarnă și integrată complet cu Yandex

Mașina este adaptată condițiilor climatice din Rusia. Vine standard cu încălzitor diesel, volan încălzit, scaune și oglinzi încălzite. Alte sisteme pentru încălzirea habitaclului și a bateriei sunt opționale. UMO 5 este integrat complet cu ecosistemul Yandex. Asistenta vocală Alice poate încălzi scaunele, deschide portbagajul sau geamurile și poate reda știri.

Modelul include încărcare wireless pentru telefon și două porturi USB. Sistemul de navigație a fost dezvoltat special pentru acest SUV și promite o detectare mai precisă a locației și identificarea rapidă a stațiilor de încărcare.

Portbagajul are 405 litri și poate ajunge la 1.200 de litri cu scaunele rabatate.

Cetățenii ruși beneficiază de o reducere de aproape 9.300 de euro

Vânzările oficiale pentru public sunt programate pentru aprilie 2026. Modelul este deja folosit în Yandex Taxi, la categoria Comfort+. Prețul real al mașinii sare de 34.000 de euro, dar statul scade aproape 9.300 de euro printr-un program de credit preferențial.

Programul de credit auto preferențial este destinat cetățenilor Federației Ruse. Din informațiile publicate despre schema de sprijin, cei care sunt incluși în program sunt:

persoane fizice cu cetățenie rusă



rezidenți care contractează credit prin bănci rusești participante în program



categorii eligibile definite de guvern (familii cu copii, cumpărători la prima mașină, personal medical, profesori, militari etc.)

Subvenția nu este disponibilă pentru cumpărători din alte țări și nu este un program internațional. Este o măsură de sprijin intern pentru piața auto rusă și pentru producătorii locali. Practic:

doar pentru cetățeni sau rezidenți eligibili din Rusia



Doar prin bănci rusești incluse în program



Nu pentru cumpărători din UE sau alte state

