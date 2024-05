„Peste 30 de localităţi din regiunea Harkov au fost lovite de tiruri de artilerie şi mortiere inamice”, a declarat luni la prânz guvernatorul regional, Oleg Sînegubov, pe reţelele sociale. El a adăugat că un total de 5.762 de locuitori au fost evacuaţi din aceste zone de la începutul luptelor. Alte 1.600 de persoane urmau să plece luni, în condiţiile în care guvernatorul recunoaşte că este o „situaţie destul de complicată”.

Forţele ruse au trecut vineri graniţa pentru a desfăşura o ofensivă în direcţia Lîpţi şi Vovceansk, două oraşe situate la aproximativ douăzeci şi, respectiv, cincizeci de kilometri nord-est de Harkov, al doilea oraş ca mărime din Ucraina.

Kharkiv region is once again a place on the map of Ukraine that immensely hurts 💔



Russia doesn't stop, so we must stop it — with international assistance, support, and clear, unwavering decisions when it comes to strengthening #Ukraine's military capability.#ArmUkraineNow pic.twitter.com/mPT9wtzw8b