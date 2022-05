CNN a analizat imaginile și experți militari au concluzionat că „rușii nu știu să lupte, doar distrug tot ce le iese în cale!”. Un oficial ucrainean a anunțat că au fost lansate asupra Popasnei 3 tone de bombe.

„Din păcate, trupele noastre chiar s-au retras puțin din Popasna. Pentru că, imaginați-vă, orașul a fost bombardat mai bine de două luni, de cât timp se desfășoară invazia. Există bombe, rachete, mine peste tot, totul este complet distrus acolo. Ai noștri s-au retras pe poziții mai puternice, pe care le pregătiseră dinainte”, a declarat Sergei Gaidai, șeful OVA Lugansk.

Anton Gerașcenko, consilier al ministrului de Interne al Ucrainei, a scris pe Twitter: „Rusia nu doar a distrus Popasna, a șters-o de pe hartă. În acțiunile lor militare, rușii au ales tactica de a distruge complet totul în calea lor. Clădirile rezidențiale din Popasna au fost bombardate cu 3 tone de bombe.”

