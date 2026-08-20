Retrageri masive şi panică în rândul populaţiei

Ruşii și-au retras masiv economiile din bănci de teama confiscărilor depozitelor pentru finanţarea războiului din Ucraina, afectând stabilitatea sistemului bancar, relatează The Washington Post. În ultimele două luni, ieşirile de numerar au atins valori record, potrivit Băncii Centrale a Rusiei.

Între iunie şi începutul lunii august, din sistemul bancar rus au fost retrase peste 15 miliarde de dolari, o valoare care, potrivit lui Taras Skvorţov, director executiv al Sberbank, ar putea duce la dublarea sumelor retrase în primul an al războiului din Ucraina.

„Pentru unele bănci, aceasta este într-adevăr o problemă”, a declarat un fost oficial financiar rus, subliniind că instituţiile bancare nu erau pregătite pentru un asemenea exod masiv de capital.

„Dronele zboară. Lucrurile ard. Nervozitatea creşte. Iar oamenii încep să-şi dea seama că trebuie să-şi ţină banii sub saltea şi nu undeva în bănci, unde s-ar putea să nu-i mai primească înapoi”, a explicat acelaşi fost oficial, sub protecţia anonimatului.

Teama de naţionalizare şi colapsul încrederii în sistemul financiar rusesc

Aleksandra Prokopenko, fostă consilieră a Băncii Centrale a Rusiei, a confirmat pentru The Washington Post că această situaţie reflectă pierderea încrederii populaţiei în sistemul financiar rusesc.

„Înseamnă că oamenii nu au încredere în sistemul bancar rus sau în sistemul financiar rus. Toate acestea sunt o consecinţă a temerii că guvernul va lua măsuri împotriva sistemului bancar, că ar putea naţionaliza depozitele”, a susținut ea.

Deşi consideră că o astfel de măsură este puţin probabilă, Prokopenko avertizează că autorităţile ar putea impune limite asupra retragerilor.

Având în vedere că deficitul bugetar pentru perioada ianuarie-iulie se ridică deja la 6,46 de trilioane de ruble (76,1 miliarde de dolari) – depăşind cu mult prognoza de 3,8 trilioane de ruble pentru întregul an – cresc temerile că Rusia ar putea confisca veniturile marilor întreprinderi pentru a-şi finanţa războiul.

Economia rusă, sub presiune

Pe fondul războiului din Ucraina şi al sancţiunilor internaţionale, economia rusă dă semne de stagnare. În primele şase luni ale anului 2026, produsul intern brut a crescut cu doar 0,3%, o scădere semnificativă faţă de 1,2% în aceeaşi perioadă a anului 2025. Creşterea ratelor dobânzilor şi a inflaţiei limitează investiţiile în sectoarele non-militare, afectând economia civilă.

Deşi veniturile din petrol şi gaze au crescut cu 60% în iulie 2026 faţă de aceeaşi lună a anului trecut, datorită scumpirii petrolului pe fondul tensiunilor dintre SUA şi Iran, acestea rămân cu 11% mai mici comparativ cu perioada ianuarie-iulie 2025.

Problemele financiare s-au extins şi asupra eforturilor Kremlinului de a finanţa conflictul prin obligaţiuni de stat. În lipsa lichidităţilor, băncile nu mai pot susţine aceste emisiuni, ceea ce a determinat Ministerul Finanţelor să anuleze planurile de emitere a unor noi obligaţiuni în iulie 2026.

Între timp, Ucraina a intensificat atacurile cu drone asupra infrastructurii ruseşti, inclusiv rafinării şi depozite Wildberries, cel mai mare retailer online din Rusia. Valul de atacuri, început pe 18 iulie, a provocat daune de miliarde de dolari, afectând grav afacerile miliardarilor ruşi.

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