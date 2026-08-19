Conform institutului de sondare a opiniei publice VTsIOM, procentajul rușilor care cred că urmează „vremuri grele” a crescut la 66% în luna iulie, în condițiile în care se situa la 50% în luna ianuarie.

The Moscow Times atrage atenția că nivelul de pesimism și de teamă cu privire la viitor este similar în Rusia de astăzi cu cel din Rusia din 1991 și 1992. Sondaje efectuate de VTsIOM cu câteva luni înainte de prăbușirea Uniunii Sovietice și după prăbușirea Uniunii Sovietice (act produs în decembrie 1991) arătau că 66 – 67% dintre ruși se așteptau doar la „vremuri grele”. Rușii se confruntau atunci cu o sărăcie masivă și o hiperinflație de 2.500%.

Chiar și la mijlocul anilor 1990, în pofida crizei economice, rușii se temeau mai puțin pentru viitor decât astăzi: pe atunci, între 46% și 60% credeau că urmează „vremuri grele”.

Totuși, nivelul record al pesimismului în Rusia a fost atins în aprilie 2020, pe vremea pandemiei de COVID-19, când 72% dintre ruși prognozau doar „vremuri grele” în condiții de restricții, izolare și multe necunoscute legate de noul coronavirus.

Atacurile aeriene ucrainene, care au declanșat o criză a combustibilului în Rusia și au ars peste 20 de depozite ale companiei de vânzări online Wildberries, au în mod clar un impact asupra psihicului rușilor, în special în orașele mari, notează John Lowe, cercetător senior la Centrul NEST.

Tot mai mulți ruși pun la îndoială necesitatea acestui război și sunt îngrijorați că va dura încă mult timp, subliniază Lowe.

Paradoxul situației este că Vladimir Putin a preluat puterea acum 27 de ani cu un „contract social” că va asigura securitate și o viață liniștită, dar și-a încălcat complet promisiunea față de ruși, notează politologul Abbas Galliamov, fost autor de discursuri pentru liderul de la Kremlin.

„În Rusia de astăzi, nimeni nu se mai simte în siguranță – nici măcar un general care merge la restaurant pentru a-și sărbători aniversarea; nici măcar un turist care ajunge în sfârșit la plaja din Ghelendjik; nici măcar un locuitor din regiunea Moscovei (…), nici măcar un muncitor din depozitele Wildberries”, subliniază Galliamov.

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