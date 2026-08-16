Cel mai recent atac asupra unui centru logistic al Wildberries a avut loc sâmbătă seară, când Ucraina a lansat un atac de amploare asupra regiunii Moscova.

Pe lângă depozitul din Domodedovo, ucrainenii au distrus șin centrul logistic din parcul industrial Koledino. Centrul logistic din Koledino este cel mai mare depozit al Wildberries, cu o suprafață de 250.000 de metri pătrați.

În total, 14 depozite și centre logistice ale Widlberries au fost atacate de la jumătatea lunii iulie.

Potrivit Serviciului de Informații Externe al Ucrainei, Wildberries a suferit pagube de peste 100 de miliarde de ruble (1,051 miliarde de euro) în urma atacurilor cu drone cu rază lungă de acțiune.

Într-un scenariu pesimist pentru companie, pierderile financiare ar putea ajunge chiar la 200 de miliarde de ruble (2,102 miliarde de euro).

Potrivit Kievului, nevoile totale de finanțare ale Wildberries sunt deja estimate la 1,3 trilioane de ruble (13,66 miliarde de euro).

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a justificat atacurile prin faptul că „Amazonul rusesc” depozitează provizii militare și componente de drone.

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