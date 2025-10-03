Protestul este organizat de sindicatul SNCTA, care reprezintă circa 60% dintre angajații din domeniu, și va avea loc între marți, 7 octombrie, și vineri dimineața, 10 octombrie.

Directorul executiv al Ryanair, Michael OLeary, a avertizat că greva va provoca anulări masive.

„Este vorba de aproximativ 100.000 de pasageri ale căror zboruri vor fi anulate inutil miercurea şi joia viitoare”, a declarat acesta pentru blogul Skys Money, citat de Metro.

Într-o zi obișnuită, compania operează aproximativ 3.500 de zboruri, dintre care 900 traversează spațiul aerian francez.

OLeary a precizat că, atunci când are loc o grevă, aproape două treimi dintre acestea, adică în jur de 600 de curse, sunt anulate.

„Regatul Unit este ţara ale cărei zboruri sunt anulate cel mai mult din cauza proximităţii geografice faţă de Franţa”, a adăugat el.

Greva va afecta nu doar zborurile către și dinspre Franța, ci și rutele internaționale care traversează spațiul aerian francez, inclusiv către Italia, Grecia și Spania.

OLeary a cerut ca zborurile care doar survolează Franța să fie protejate, afirmând că „perturbarea acestora reprezintă un abuz asupra pieţei unice libere”.

Potrivit estimărilor, greva ar putea costa Ryanair până la 20 de milioane de lire sterline, însă compania spune că pasagerii sunt cei care vor resimți cel mai mult consecințele.

Recomandări Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop

Mai multe alte companii aeriene europene, printre care EasyJet, British Airways, Vueling și Lufthansa, sunt de asemenea vizate de perturbări din cauza grevei din Franța.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE