Șeful Ryanair avertizează: „Zbor în altă parte”

Declarația a fost făcută într-un interviu acordat publicației Financial Times, după reuniunea anuală a companiei aeriene low-cost irlandeze. Michael OLeary a precizat că intenționează să revină la Madrid în două săptămâni și că „probabil va anunța această nouă reducere”.

„Dacă prețurile în Spania regională sunt prea mari, voi zbura în altă parte”, a spus directorul Ryanair, subliniind că, dacă guvernul spaniol nu convinge Aena să anuleze creșterea taxelor, „nu am niciun interes să le deservesc”.

Compania a anunțat deja reducerea unui milion de locuri pentru sezonul de iarnă, ceea ce, împreună cu tăierile din vară, a 800.000 de locuri, ridică totalul la două milioane de locuri eliminate în 2025.

Dispută între Ryanair și autoritățile spaniole

Comisarul european pentru Transporturi, Apostolos Tzitzikostas, urmează să se întâlnească cu Michael OLeary, o decizie criticată de ministrul spaniol al Consumului, Pablo Bustinduy, care a denunțat „șantajul” Ryanair.

Președintele Aena, Maurici Lucena, a acuzat compania irlandeză că „distorsionează cifrele” pentru profituri mai mari.

Ministerul Transporturilor din Spania a transmis că „nu va accepta șantajul” și a avertizat că, dacă Ryanair va reduce locurile de zbor, „golul lăsat va fi acoperit de alte companii”.

La rândul său, ministrul Industriei și Turismului din Spania, Jordi Hereu, a cerut Ryanair să își schimbe „strategia greșită” și a subliniat că guvernul nu acceptă „șantaj sau amenințări”.

Măsura ar putea afecta și sutele de mii de români care locuiesc în Spania. Conform datelor oficiale ale Institutului Național de Statistică din Spania, numărul românilor rezidenți a crescut de la 345.900 în 2014 la 644.473 în 2024.

Recent, Ryanair a anunțat că scumpește biletele de avion.

