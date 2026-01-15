Decizia, prezentată ca parte a unei strategii culturale, urmărește să consolideze statutul sălii ca un reper cultural și sportiv al orașului.

Fără manele, la Sala Polivalentă din Cluj. Decizia, parte dintr-o strategie culturală

Directorul BT Arena, Ionuț Rusu, a explicat că selecția evenimentelor organizate în incintă va reflecta valorile și standardele culturale ale municipiului Cluj-Napoca.

„Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, care este capitala evenimentelor și a sporturilor din România, rămâne o instituție de cultură, atât sportivă cât și în ceea ce privește evenimentele artistice”, a declarat acesta în cadrul podcastului Cluj 1.

Interdicția privind manelele la Sala Polivalentă din Cluj face parte dintr-o strategie mai amplă de a atrage evenimente considerate compatibile cu profilul orașului.

„Fiind un loc de referință pentru municipiul Cluj-Napoca, dorim să aducem evenimente de calitate care să aducă un plus imaginii orașului pe care îl reprezentăm cu mândrie”, a adăugat Rusu.

Sala Polivalentă din Cluj, 8 milioane de spectatori în 1200 de evenimente

Această măsură reflectă dorința de a diferenția BT Arena din Cluj de alte săli multifuncționale din țară, unde selecția evenimentelor este influențată predominant de considerente comerciale.

Prin acest demers, Cluj-Napoca își reafirmă poziția de pol cultural și sportiv al României, contribuind la consolidarea brandului său urban.

De la inaugurarea sa, în urmă cu peste un deceniu, Sala Polivalentă din Cluj a găzduit peste 1.200 de evenimente și a atras mai mult de 8 milioane de spectatori.

În această perioadă, arena din Cluj a devenit gazda competițiilor sportive internaționale, a concertelor unor artiști de renume și a spectacolelor de mare amploare, câștigându-și reputația de epicentru al evenimentelor de anvergură din România.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Nicușor Dan va avea internet în avionul Spartan, după ce s-a plâns că a fost „deconectat de realitate”. Radu Miruță: „Ieri s-a făcut un prim test de comunicații”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Toată lumea îl știe pe Gino Iorgulescu, tatăl lui Mario Iorgulescu, dar iată cine este, de fapt, mama tânărului condamnat pentru ucidere din culpă, și cu ce se ocupă. Detaliile pe care nimeni nu le știa
Viva.ro
Toată lumea îl știe pe Gino Iorgulescu, tatăl lui Mario Iorgulescu, dar iată cine este, de fapt, mama tânărului condamnat pentru ucidere din culpă, și cu ce se ocupă. Detaliile pe care nimeni nu le știa
„Boss-ul de la Pro...” Dan Negru, reacție virală după ce a aflat de plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV. A spus lucruri pe care nimeni nu a îndrăznit să le facă publice până acum! Ce a dezvăluit
Unica.ro
„Boss-ul de la Pro...” Dan Negru, reacție virală după ce a aflat de plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV. A spus lucruri pe care nimeni nu a îndrăznit să le facă publice până acum! Ce a dezvăluit
Raluka și partenerul ei, Guy Kouris, cu 20 de ani mai în vârstă ca ea, au împlinit patru ani de relație. Cum au sărbătorit. Cei doi trăiesc o poveste de dragoste discretă. Foto
Elle.ro
Raluka și partenerul ei, Guy Kouris, cu 20 de ani mai în vârstă ca ea, au împlinit patru ani de relație. Cum au sărbătorit. Cei doi trăiesc o poveste de dragoste discretă. Foto
gsp
Renata Zarazúa s-a dezbrăcat pentru a-și arăta pielea arsă. Avertisment dur pentru cei care merg la Australian Open
GSP.RO
Renata Zarazúa s-a dezbrăcat pentru a-și arăta pielea arsă. Avertisment dur pentru cei care merg la Australian Open
Cătălin Măruță, după ce i-a fost închisă emisiunea de la PRO TV: „Ca Xabi Alonso la Real Madrid”
GSP.RO
Cătălin Măruță, după ce i-a fost închisă emisiunea de la PRO TV: „Ca Xabi Alonso la Real Madrid”
Parteneri
Florin Călinescu, adevărul dur despre plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV: “Este ultima victimă!”. A spus ce nimeni nu avea curaj, mai supărat ca oricând, nemilos mesaj la adresa conducerii
Libertateapentrufemei.ro
Florin Călinescu, adevărul dur despre plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV: “Este ultima victimă!”. A spus ce nimeni nu avea curaj, mai supărat ca oricând, nemilos mesaj la adresa conducerii
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
Avantaje.ro
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
„Welcome to our crib” – Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu, lux total departe de jungla Survivor. Cum arată vila lor din Dominicană. Clipul a devenit viral
Tvmania.ro
„Welcome to our crib” – Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu, lux total departe de jungla Survivor. Cum arată vila lor din Dominicană. Clipul a devenit viral

Alte știri

Cum l-au ajutat magistrații pe Irinel Popescu să stea 49 de luni în procedura de cameră preliminară. Faptele medicului se vor prescrie înainte de proces
Analiză
Știri România 09:41
Cum l-au ajutat magistrații pe Irinel Popescu să stea 49 de luni în procedura de cameră preliminară. Faptele medicului se vor prescrie înainte de proces
Ziua Culturii Naționale. Evenimentele organizate azi în țară și în străinătate
Știri România 08:30
Ziua Culturii Naționale. Evenimentele organizate azi în țară și în străinătate
Parteneri
Miza alegerilor din Ungaria este uriașă pentru România. „Unirea realistă” cu Republica Moldova, blocată de Budapesta
Adevarul.ro
Miza alegerilor din Ungaria este uriașă pentru România. „Unirea realistă” cu Republica Moldova, blocată de Budapesta
Salariu uriaș pentru Cătălin Cîrjan în Ucraina. Ce ofertă de nerefuzat i-a făcut Metalist. Exclusiv
Fanatik.ro
Salariu uriaș pentru Cătălin Cîrjan în Ucraina. Ce ofertă de nerefuzat i-a făcut Metalist. Exclusiv
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Căpitan la 20 de ani. Mario Tudose: „Cel mai important lucru e să trăiești clipa”
Căpitan la 20 de ani. Mario Tudose: „Cel mai important lucru e să trăiești clipa”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Parteneri
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Flavia Mihășan. Asistenta TV a povestit totul: „Așa dureri nu am știut că există...”
Elle.ro
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Flavia Mihășan. Asistenta TV a povestit totul: „Așa dureri nu am știut că există...”
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Unica.ro
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
S-a aflat adevărul! Rămâne Andra la ProTV după plecarea lui Cătălin Măruță? Declarația făcută de oficialii ProTV: ”Andra va fi...” Val de reacții după aceste cuvinte...Iar asta nu e tot
Viva.ro
S-a aflat adevărul! Rămâne Andra la ProTV după plecarea lui Cătălin Măruță? Declarația făcută de oficialii ProTV: ”Andra va fi...” Val de reacții după aceste cuvinte...Iar asta nu e tot

Monden

Mama lui Mario Iorgulescu, primele declarații după interviul fiului ei: „Orice om normal la cap nu ar crede ce a putut el să debiteze”
Stiri Mondene 10:00
Mama lui Mario Iorgulescu, primele declarații după interviul fiului ei: „Orice om normal la cap nu ar crede ce a putut el să debiteze”
Oana Roman, revoltată de profesorul de matematică al fiicei sale: „Eu nu înțeleg ce e în capul unor profesori”. Ce a pățit Isabela
Stiri Mondene 09:35
Oana Roman, revoltată de profesorul de matematică al fiicei sale: „Eu nu înțeleg ce e în capul unor profesori”. Ce a pățit Isabela
Parteneri
Dani Oțil a transformat subsolul într-un spațiu la care puțini s-ar fi gândit. Cum arată casa din Corbeanca
TVMania.ro
Dani Oțil a transformat subsolul într-un spațiu la care puțini s-ar fi gândit. Cum arată casa din Corbeanca
Românii caută al doilea job. Câţi bani pot face ca şofer de ride sharing
ObservatorNews.ro
Românii caută al doilea job. Câţi bani pot face ca şofer de ride sharing
Gata, Dan Negru a detonat bomba! Mai dur ca oricând, spune ce s-a întâmplat la PRO TV, detalii direct din culise: „Pe bossul de la Pro l-am mai supărat o dată”
Libertateapentrufemei.ro
Gata, Dan Negru a detonat bomba! Mai dur ca oricând, spune ce s-a întâmplat la PRO TV, detalii direct din culise: „Pe bossul de la Pro l-am mai supărat o dată”
Parteneri
„Ce zice băiatul tău?”. La 47 de ani, mama unui jucător din Superligă s-a filmat în costum de baie, pe un șezlong acoperit de zăpadă. Reacția fanilor nu a întârziat
GSP.ro
„Ce zice băiatul tău?”. La 47 de ani, mama unui jucător din Superligă s-a filmat în costum de baie, pe un șezlong acoperit de zăpadă. Reacția fanilor nu a întârziat
Facturi uriașe la gaze în Superliga, după ce cluburile au primit sume greu de imaginat de achitat. „Doamne, ferește! E de domeniul fantasticului”, spun oficialii.
GSP.ro
Facturi uriașe la gaze în Superliga, după ce cluburile au primit sume greu de imaginat de achitat. „Doamne, ferește! E de domeniul fantasticului”, spun oficialii.
Parteneri
Mici schimbări în stilul de viață prelungesc viața. Cinci minute de mișcare pe zi reduc riscul de deces
Mediafax.ro
Mici schimbări în stilul de viață prelungesc viața. Cinci minute de mișcare pe zi reduc riscul de deces
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
StirileKanalD.ro
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Wowbiz.ro
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Scene cutremurătoare la înmormântarea lui Gabriel, tânărul de 25 de ani mort în spitalul din Buzău! Au apărut după ce a fost condus la groapă și toată lumea a rămas înmărmurită. Toți au scos telefoanele să filmeze
Wowbiz.ro
Scene cutremurătoare la înmormântarea lui Gabriel, tânărul de 25 de ani mort în spitalul din Buzău! Au apărut după ce a fost condus la groapă și toată lumea a rămas înmărmurită. Toți au scos telefoanele să filmeze
Dan Petrescu, detalii neștiute despre cea mai grea perioadă din viața sa. Ce spune despre boala care suferă de ceva timp. &quot;Asta este&quot;
Redactia.ro
Dan Petrescu, detalii neștiute despre cea mai grea perioadă din viața sa. Ce spune despre boala care suferă de ceva timp. &quot;Asta este&quot;
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată de urgență la Spitalul Județean din Suceava
KanalD.ro
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată de urgență la Spitalul Județean din Suceava

Politic

Câteva mii de angajați din Parlament rămân fără apă câteva zile pentru lucrări la conducte vechi de 40 de ani
Politică 10:00
Câteva mii de angajați din Parlament rămân fără apă câteva zile pentru lucrări la conducte vechi de 40 de ani
Revoltă în partidul lui Dominic Fritz înaintea congresului: „Avem o propunere pentru reformă”
Politică 14 ian.
Revoltă în partidul lui Dominic Fritz înaintea congresului: „Avem o propunere pentru reformă”
Parteneri
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
ZiaruldeIasi.ro
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
Află ce impozit pe mașină trebuie să plătești în 2026, în funcție de localitate! Orașele în care șoferii sunt usturați la buzunare
Fanatik.ro
Află ce impozit pe mașină trebuie să plătești în 2026, în funcție de localitate! Orașele în care șoferii sunt usturați la buzunare
Exercițiul fizic e la fel de eficient ca medicamentele, în cazul depresiei
Spotmedia.ro
Exercițiul fizic e la fel de eficient ca medicamentele, în cazul depresiei