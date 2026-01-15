Decizia, prezentată ca parte a unei strategii culturale, urmărește să consolideze statutul sălii ca un reper cultural și sportiv al orașului.

Fără manele, la Sala Polivalentă din Cluj. Decizia, parte dintr-o strategie culturală

Directorul BT Arena, Ionuț Rusu, a explicat că selecția evenimentelor organizate în incintă va reflecta valorile și standardele culturale ale municipiului Cluj-Napoca.

„Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, care este capitala evenimentelor și a sporturilor din România, rămâne o instituție de cultură, atât sportivă cât și în ceea ce privește evenimentele artistice”, a declarat acesta în cadrul podcastului Cluj 1.

Interdicția privind manelele la Sala Polivalentă din Cluj face parte dintr-o strategie mai amplă de a atrage evenimente considerate compatibile cu profilul orașului.

„Fiind un loc de referință pentru municipiul Cluj-Napoca, dorim să aducem evenimente de calitate care să aducă un plus imaginii orașului pe care îl reprezentăm cu mândrie”, a adăugat Rusu.

Sala Polivalentă din Cluj, 8 milioane de spectatori în 1200 de evenimente

Această măsură reflectă dorința de a diferenția BT Arena din Cluj de alte săli multifuncționale din țară, unde selecția evenimentelor este influențată predominant de considerente comerciale.

Prin acest demers, Cluj-Napoca își reafirmă poziția de pol cultural și sportiv al României, contribuind la consolidarea brandului său urban.

De la inaugurarea sa, în urmă cu peste un deceniu, Sala Polivalentă din Cluj a găzduit peste 1.200 de evenimente și a atras mai mult de 8 milioane de spectatori.

În această perioadă, arena din Cluj a devenit gazda competițiilor sportive internaționale, a concertelor unor artiști de renume și a spectacolelor de mare amploare, câștigându-și reputația de epicentru al evenimentelor de anvergură din România.