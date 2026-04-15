Termenul reprezintă a patra dată anunțată oficial, după ce alte trei estimări au fost depășite succesiv în ultimul an.

Primul termen promis: aprilie 2025

În prezent, stadiul lucrărilor este de aproximativ 97%, deși finalizarea era anticipată încă de anul trecut.

Ulterior, inaugurarea a fost reprogramată pentru 1 decembrie, Ziua Națională a României, termen menționat public inclusiv de președintele Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu.

„La 1 decembrie va fi inaugurarea sălii de sport din Tulcea, o sală de aproape 5.000 de locuri, cu două terenuri etajate, unul de antrenament și unul de joc. Sperăm să devină un punct de plecare în dezvoltarea sporturilor practicate de tulceni”, declara acesta într-un interviu acordat anul trecut.

Al doilea termen ratat, de Ziua Națională

Nici această dată nu a fost respectată. Autoritățile au invocat dificultăți tehnice apărute pe parcursul execuției, în special în ceea ce privește infiltrațiile de apă și nivelul ridicat al pânzei freatice, factori care au complicat lucrările la structura subterană a clădirii.

Subsolul construcției, proiectat pentru a include spații de antrenament și o parcare destinată vizitatorilor, s-a dovedit a fi zona cea mai sensibilă, în condițiile în care amplasamentul se află la câteva sute de metri de Dunăre.

Potrivit CNI, aceste condiții au impus lucrări suplimentare și modificări ale soluțiilor tehnice, ceea ce a dus la decalarea termenelor inițiale.

CNI spunea că inaugurarea va avea loc în primele trei luni ale acestui an

Inaugurarea a suportat din nou o nouă amânare, mai precis până în primul trimestru (perioada ianuarie-martie) al anului 2026.

De asemenea, nici acest termen nu a fost respectat de autorități.

Reprezentanții CNI au precizat că au fost necesare actualizări ale documentației tehnico-economice, inclusiv în contextul modificării prețurilor materialelor de construcție, fiind adoptată în acest sens Hotărârea de Guvern nr. 960 din 13 noiembrie 2025, privind reavizarea indicatorilor proiectului.

Noul termen avansat de instituție indică luna iulie ca posibil moment de finalizare a unuia dintre cele mai costisitoare proiecte de infrastructură sportivă din județul Tulcea.

