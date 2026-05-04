Criză majoră în trei meserii foarte căutate

Deși șantierele din Serbia caută constant muncitori, numărul tâmplarilor, zidarilor și fierarilor-betoniști calificați este tot mai mic.

Salariile de început pentru aceste meserii au ajuns deja la aproximativ 1.500 de euro, iar angajatorii încearcă adesea să recruteze elevi încă din al doilea an de școală profesională. Cu toate acestea, interesul tinerilor pentru aceste specializări rămâne foarte scăzut.

În ultimii ani, profiluri precum fierar-betonist, tâmplar, zidar sau instalator aproape că nu mai sunt alese în liceele profesionale. Profesorii spun că unul dintre motivele principale este lipsa de informare privind avantajele pe care aceste meserii le pot aduce. Din acest motiv, la Școala de Construcții Zvezdara a fost închis profilul pentru pregătirea fierarilor-betoniști, tâmplarilor și zidarilor, deoarece numărul elevilor interesați a scăzut constant, relatează alo.rs.

„Din păcate, de mult timp am observat că această specializare se stinge treptat. Copiii nu sunt interesați, iar părinții, dorind să le ofere un viitor cât mai ușor, îi îndrumă către licee de patru ani și facultăți”, a explicat directorul școlii, Rade Zejak.

Salarii de peste 1.500 de euro pentru începători

Zejak spune că nu toți elevii își doresc studii universitare și că meseriile pot reprezenta o alegere foarte bună: Este o muncă grea, dar salariile au crescut enorm în ultimii ani pentru aceste profile. Cei care aleg aceste joburi pot câștiga peste 1.500 de euro ca începători, iar peste 2.000 de euro dacă au experiență”.

Milorad Antić, președintele Forumului Școlilor Profesionale din Serbia, îi îndeamnă pe părinți să analizeze mai atent oportunitățile oferite de învățământul profesional: „Fiecare părinte vrea ce este mai bun pentru copilul său și este firesc să își dorească liceu teoretic și apoi facultate. Dar nu toți copiii sunt potriviți pentru acest drum și este perfect normal să recunoaștem asta”.

Potrivit lui Antić, multe școli profesionale oferă șanse reale la un loc de muncă sigur și bine plătit.

Tinerii evită munca fizică

Președintele Forumului Școlilor Profesionale din Serbia spune că meseriașii își găsesc relativ ușor de lucru și obțin venituri ridicate, însă interesul elevilor rămâne redus: „Din păcate, puțini copii aleg în ultimii ani școlile profesionale. Multe clase s-au închis, iar altele abia se formează, cu doar câțiva elevi înscriși”.

Milorad Antić a adăugat că mulți tineri aleg meserii considerate „populare”, evită munca fizică și se tem de percepția socială: „Unii cred că vor fi ironizați dacă devin meseriași. De asemenea, și părinții îi împing spre meserii precum manager sau comerciant, spunându-le: «Nu vei munci toată viața din greu». Dar uită cât de bine câștigă, de fapt, meseriașii”.

