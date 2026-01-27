Un elev-model înainte de pandemie

„Am fost un elev bun”, a spus Palmer într-un interviu pentru Fortune.

În liceu, viața lui era plină de activități extrașcolare, însă lucrurile s-au schimbat o dată cu pandemia de COVID-19.

„În liceu, am participat la tot felul de activități extracurriculare, am condus studenți, am făcut multe discursuri publice. Aveam tot felul de prieteni”.

Pandemia a schimbat însă radical experiența educațională.

„Școala arăta drastic diferit, făcând cursuri online și apeluri Zoom. Părea foarte intangibil”.

Concluzia a venit rapid: facultatea online „nu funcționa pentru mine. O uram”.

De la facultate la muncă fizică

După ce a renunțat la studii, Palmer a încercat mai multe variante: un stagiu de câteva luni într-un depozit FedEx și o perioadă petrecută la bunicii săi din Virginia rurală, unde a lucrat într-o fabrică.

Întors acasă și în căutarea unui loc de muncă stabil, o întâmplare aparent banală i-a schimbat viața. Mama lui instala o cadă cu hidromasaj, iar electricianul care lucra la ea i-a atras atenția.

Era „super pasionat și își iubea meseria”, iar faptul că lucra pe cont propriu l-a fascinat pe tânărul Palmer.

Interesul nu a apărut din senin.

„Aveam un interes general pentru lucrul manual, pentru repararea și fabricarea de lucruri, precum și o înțelegere de bază a teoriei electrice din perioada petrecută la cursul de fizică avansată”, a explicat el.

La scurt timp, a devenit ucenic cu normă întreagă la o mică firmă de construcții din Charlotte, pornind cu 15 dolari pe oră și avansând treptat.

O generație care spune „nu” facultății

Palmer nu este un caz izolat. Generația sa a abandonat facultatea în număr mare în timpul pandemiei.

Înscrierile la programele de licență au scăzut cu 15% între 2010 și 2021, potrivit Centrului Național pentru Statistică a Educației (NCES).

El a ales o cale alternativă: „Am petrecut câțiva ani desfăcând prelungitoarele și făcând munca grea”, a spus el, pregătindu-se pentru examenul de electrician.

În ianuarie 2024, Palmer a promovat examenul pentru a deveni electrician, iar o lună mai târziu, la doar 21 de ani, și-a lansat propria firmă, Palmer Electrical.

Rezultatele au venit rapid:

aproape 90.000 de dolari în 2024

175.000 de dolari în 2025

obiectiv pentru 2026: „250.000 de dolari este un obiectiv bun pentru 2026, dar obiectivul meu principal este să continui să învăț și să creez noi oportunități”.

„Sunt o afacere cu un singur om, un singur camion”, a spus el. A început cu prieteni și familie, apoi recomandările au curs.

Fără datorii după facultate

Poate cel mai mare avantaj pentru tânărul de 23 de ani este că nu are datorii după facultate.

„Nu datorez nimănui nimic”, a spus el, comparându-se cu prietenii săi de facultate, împovărați de împrumuturi și nesiguranță profesională.

Experții spun că povestea lui Palmer reflectă o tendință mai largă.

Marlo Loria, directoarea departamentului de educație profesională și tehnică din cadrul Școlilor Publice Mesa (Arizona), afirmă că tot mai mulți tineri sunt atrași de meserii.

„Facultatea este doar un vehicul pentru a dobândi pregătire și abilități pentru orice carieră dorești”, a explicat ea. Iar pentru mulți, acest vehicul nu mai este neapărat un program universitar de patru ani.

Datele Jobber și ale Biroului de Statistică a Muncii din SUA arată o creștere accelerată a cererii pentru meserii calificate:

electricieni: +11%

instalatori: +6%

tehnicieni HVAC: +9%

În același timp, costurile facultății s-au triplat în ultimele decenii, ajungând la peste 11.000 de dolari pe an pentru facultățile din stat și peste 30.000 pentru studenții din afara statului.

Tendința este vizibilă și în Marea Britanie, unde tot mai mulți tineri sunt de părere că facultatea nu mai merită costul.

În plus, tinerii sunt atrași acum de meseriile pentru care nu e nevoie de diplomă.

YouTube, un venit secundar tot mai important

Pe lângă munca de electrician, Palmer investește tot mai mult în crearea de conținut. Canalul său de YouTube, Palmer Electrical, a ajuns să genereze aproximativ 1.300 de dolari pe lună din publicitate.

„Urăsc cuvântul «influencer», dar, știi, influencer în domeniul electric?”, spune el.

Nu e vorba de vanitate, ci de diversificarea veniturilor.

Deși succesul este evident, munca este intensă. Palmer și-a luat o singură săptămână de „vacanță adevărată” în ultimul an.

Dezavantajul de a fi propriul șef este clar: „Dacă mă opresc, veniturile ajung la zero”.

Pentru Jacob Palmer însă, libertatea, lipsa datoriilor și controlul asupra propriului viitor fac ca acest preț să merite pe deplin.

