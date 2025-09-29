Ședința coaliției pe tema rectificării s-a încheiat, iar proiectul va fi publicat astăzi și, în funcție de avizare, va fi adoptat de Guvern miercuri sau joi, potrivit purtătorului de cuvânt al Executivului.
La reuniune au fost prezenți, între alții, premierul Ilie Bolojan, președintele PNL, Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, Cseke Atilla (UDMR), Ionuț Moșteanu (USR) și Varujan Pambuccian, liderul Grupului minorităților naționale din Parlament.
Potrivit unor surse guvernamentale, la rectificarea bugetară, Ministerul Mediului mai primește 300 de milioane de lei pentru acoperirea facturilor, iar ministerul Economiei alți 300 de milioane de lei pentru fondul de rezervă. De asemenea, la Ministerul de Externe rămân cele 127 de milioane de lei economisite din organizarea alegerilor, iar Ministerul Culturii primește suplimentar 50 de milioane de lei, a relatat Observator.
Cum s-ar putea împărți banii, conform Digi24:
- Ministerul Finanțelor +18,3 miliarde lei
- Casa de Sănătate + 3,4 miliarde lei
- Ministerul Muncii + 2,5 miliarde lei
- Ministerul Dezvoltării + 2,5 miliarde lei
- Ministerul Transporturilor + 2,1 miliarde lei
- Ministerul Apărării + 1,6 miliarde lei
- Ministerul Energiei + 1,2 miliarde lei
- Ministerul Mediului + 600 milioane lei
- Ministerul Sănătății + 280 milioane lei.
Ministerele Justiției, de Externe dar și Agricultura nu vor primi niciun ban în plus la rectificare.
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a făcut sâmbătă precizări referitoare la rectificarea bugetară, arătând că nu pot fi asigurate 80 de miliarde de lei, cât au cerut ordonatorii de credite, dar autorităţile fac în aşa fel încât aceştia să aibă resursele necesare. El a mai spus că 150 de miliarde de lei vor fi menţinute pentru investiţii şi a amintit că am obţinut o ţintă de deficit de 8,4%, ceea ce este foarte important, deoarece ne asigură resursele esenţiale pentru a acoperi nevoile actuale ale României: pensii, salarii, cheltuieli pentru sănătate, investiţii.
Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.