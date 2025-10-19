Nemții, lideri mondiali la facturi uriașe

Potrivit unui studiu realizat pe date Deutsche Bank și completat de FinEco24News prin platforma Numbeo, locuitorii din Munchen plătesc cele mai mari facturi la utilități din lume, aproximativ 404 dolari pe lună. Urmează Edinburgh, cu 378 de dolari, Frankfurt cu 370 și Berlin, cu 360. Germania are astfel trei orașe în topul mondial al costurilor la utilități.

Clasamentul a fost realizat pe baza datelor colectate din 80 de orașe mari din întreaga lume, incluzând cheltuielile lunare pentru electricitate, încălzire, răcire, apă și colectarea gunoiului.

Creșteri record în Europa de Nord

De la pandemie până azi, costul utilităților a explodat în majoritatea capitalelor europene. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat în Oslo, Stockholm și Varșovia, unde facturile s-au dublat în ultimii cinci ani.

Există însă și excepții: în Copenhaga, costurile lunare la utilități au scăzut cu 11% față de 2020, ajungând la o medie de 199 dolari pe lună. În Asia, Tokyo și Seul au înregistrat ieftiniri ușoare, ca efect al slăbirii monedelor locale, yenul și wonul, față de dolarul american.

România, la nivelul Spaniei. Capitala are facturi cât în Barcelona

Deși România nu apare direct în analiza Deutsche Bank, datele platformei Numbeo, prelucrate de FinEco24, arată că țara noastră se aliniază la tendința europeană a scumpirilor. Bucureștiul se află pe locul 28, la egalitate cu Barcelona și imediat după Madrid

În București, o gospodărie plătește în medie 186 de dolari pe lună la utilități, exact cât în Barcelona, și puțin sub Madrid. Prin comparație, o familie din New York achită 176 de dolari lunar, iar în Tokyo costurile sunt de 165 de dolari, cu 20 de dolari mai puțin decât în capitala României.

La mijlocul lunii octombrie, energia furnizată în România se tranzacționa cu 188 de euro pentru fiecare megawatt oră, aproape dublu față de Franța.

Constanța, orașul-surpriză unde facturile au depășit Bucureștiul

Surpriza vine de la malul mării. Conform aceleiași analize, Constanța este orașul din România cu cele mai mari facturi la utilități, aproape 187 de dolari pe lună. Constănțenii plătesc, așadar, mai mult decât bucureștenii și la un nivel apropiat de metropole europene precum Milano sau Viena.

După Capitală și Constanța urmează Brașov, cu 175 de dolari lunar, Iași cu 165, Cluj-Napoca cu 160 și Timișoara, 155. Deși diferențele par mici, ele reflectă costurile tot mai ridicate ale vieții urbane din România, de la energie și apă până la gunoi și încălzire.

În contrast cu tendința regională, Budapesta rămâne printre cele mai ieftine capitale europene la utilități, cu o medie de 147 de dolari pe lună, în scădere cu 11% față de 2020. Experții atrag totuși atenția că situația s-ar putea schimba rapid, în funcție de relațiile energetice dintre Ungaria și Rusia.

