Samsung Galaxy S26 Ultra reușește să depășească iPhone 17 Pro cu doar o zi înainte de lansare

Conform acestora, modelul Galaxy S26 Ultra, alimentat de chipsetul Snapdragon 8 Elite Gen 5, a depășit performanțele iPhone 17 Pro Max în testele multi-core cu 18%.

Performanță multi-core impresionantă

Aceasta nu este prima dată când Samsung depășește Apple în testele multi-core. În 2025, Galaxy S25 Ultra a fost cu 19,5% mai rapid decât iPhone 16 Pro Max în aceleași teste.

Totuși, în acel an, Apple a păstrat avantajul în ceea ce privește scorurile single-core, cu un avans de aproximativ 7,5%.

Acum, pentru prima dată, scorul single-core al Galaxy S26 Ultra se aliniază cu cel al iPhone 17 Pro Max, care variază între 3.800 și 3.900. Performanța single-core este crucială pentru viteza percepută în utilizarea zilnică, cum ar fi deschiderea aplicațiilor sau navigarea pe rețelele sociale.

Diferențe între single-core și multi-core

Performanța single-core este vitală pentru sarcinile care necesită o putere mare de calcul pe termen scurt, cum ar fi răspunsul la comenzi sau procesarea imaginilor HDR.

Pe de altă parte, scorurile multi-core sunt esențiale pentru multitasking și aplicații complexe, cum ar fi editarea video sau gaming-ul intens. De asemenea, Apple a prioritizat întotdeauna viteza single-core pentru a asigura o experiență fluidă, chiar și pe dispozitive mai vechi.

Deși Android a fost lăudat pentru multitasking-ul său nativ, acesta a fost adesea afectat de mici blocaje sau întârzieri, cunoscute sub numele de „micro-stutter”.

Inovație sau stagnare?

Deși performanța hardware a atins noi culmi, mulți utilizatori consideră că am intrat într-o „eră post-performanță”, notează PhoneArena.

Prioritățile consumatorilor s-au schimbat, aceștia căutând mai degrabă funcții inovatoare, autonomie mai bună a bateriei și actualizări software constante.

Samsung a făcut pași importanți în această direcție, dar mai are de lucru pentru a consolida un ecosistem care să rivalizeze cu iMessage, iCloud și Apple Watch.

În plus, Samsung a început să plaseze funcții AI avansate în spatele unui paywall, ceea ce ar putea descuraja utilizatorii.

„Orice funcții AI îmbunătățite de Samsung și toate funcțiile AI terțe sunt supuse unor termeni diferiți și pot fi supuse unor taxe”, se precizează chiar pe o pagină de suport Samsung.

Un viitor incert

Galaxy S26 Ultra reprezintă, fără îndoială, un salt remarcabil în performanță, dar consumatorii din 2026 par să fie mai interesați de utilitate și experiența generală decât de cifre brute.

Într-o industrie în care minimalismul și sustenabilitatea devin tot mai importante, rămâne de văzut dacă performanța de vârf va fi suficientă pentru a cuceri piața.

