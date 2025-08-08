Fidel Castro (1926-2016) a fost un revoluționar cubanez care a participat la răsturnarea dictaturii lui Fulgencio Batista și transformarea Cubei în primul stat comunist din emisfera vestică. A fost președinte între 2 decembrie 1976 – 24 februarie 2008, premier între 1959 și 1976, când a devenit președintele Consiliului Statului și Consiliului Miniștrilor și prim-secretar al Partidului Comunist Cubanez (PCC) de la formarea sa, în 1965. Succesorul dictatorului Fidel Castro a fost fratele său, Raúl.

Castro și-a consolidat controlul asupra țării prin naționalizarea industriei, exproprierea proprietății private, colectivizarea agriculturii și impunerea de politici despre care el credea că vor folosi populației. Mulți cubanezi au fugit însă din țară, majoritatea în Miami, Florida. Din cauza embargoului economic impus de SUA, Cuba a devenit din ce în ce mai dependentă de Uniunea Sovietică și alte țări din blocul comunist, al căror ajutor economic era vital pentru menținerea condițiilor de viață ale cubanezilor.

Călugărul în tricoul celor de la FC Barcelona

În postările sale, Sandro apare adesea la petreceri, uneori alături de femei sumar îmbrăcate, cu o bere în mână. El se costumează ocazional în călugăr sau vampir și poartă tricoul echipei FC Barcelona.

Recomandări Eroul de război înmormântat anonim în aceeași zi cu Ion Iliescu. Fragmente din viața lui Ilie Popa, veteranul care a trăit 106 ani

Uneori, face glume pe seama lipsurilor din Cuba. Într-o postare, el spune: „Azi m-am trezit cu rețeta mea preferată, pui cu bere… dar nu e pui”, în timp ce ține o sticlă de bere Cristal.

Unii cubanezi găsesc distractivă abordarea lui Sandro, în timp ce alții o consideră ofensatoare.

„Atentează la securitatea țării și la idealurile Revoluției”

Susținătorii regimului comunist îl acuză că nu respectă moștenirea bunicului său. Istoricul Ernesto Limia s-a plâns pe Facebook că Sandro „nu respectă memoria” lui Fidel Castro. Alți critici susțin că tânărul „atentează la securitatea țării și la idealurile Revoluției”.

Recomandări Apusul secolului Iliescu: de la adulația maselor la o înmormântare amplificată de televiziuni, dar fără tracțiune publică

Manuel Cuesta Morúa, un istoric disident, afirmă că fenomenul Sandro ilustrează „distanța generației nepoților față de proiectul revoluționar original”.

Spre deosebire de restul familiei Castro, care se bucură discret de statutul privilegiat, Sandro și-a etalat public stilul de viață luxos.

Suntem oameni simpli, dar din când în când trebuie să scoatem aceste mici jucării pe care le avem acasă.

Situație economică critică

În 2021, Sandro a stârnit indignare după ce a apărut într-un video conducând un Mercedes-Benz de lux. El a spus atunci: „Suntem oameni simpli, dar din când în când trebuie să scoatem aceste mici jucării pe care le avem acasă”. Ulterior, a cerut scuze public.

Revoluția cubaneză, odată un simbol al speranței și progresului, se confruntă acum cu cea mai gravă criză economică. Cuba se află într-o situație economică și socială critică, cu prețuri în creștere rapidă, pene regulate de curent și un exod masiv al populației tinere.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE