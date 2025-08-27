Mașinile de lux, surprinse în parcarea de la Lidl

Bucureștiul este cu siguranță un oraș unde luxul și modestia se întâlnesc la fiecare pas. De la bulevardele din zonele de fițe și până la străduțe înguste, din cartiere, orașul oferă o experiență unică.

Mașinile de lux sunt comune pe străzile din Capitale și reușesc, de multe ori, să întoarcă privirea iubitorilor de bijuterii pe patru roți. Așa s-a întâmplat și recent, în parcarea unui magazin Lidl care s-ar afla în zona Pipera.

Un Lamborghini și un Ferrari au fost parcate față în față, în fața supermarketului. Ambele mașini sunt roșii și au atras imediat atenția trecătorilor.

Săptămâna bogaților la Lidl, a general un val de reacții

Fotografia celor două bolizi în parcarea Lidl a fost publicată pe pagina de Facebook „Munkipiul Bukurești”. Imaginea a generat numeroase comentarii amuzante. Un utilizator a remarcat: „Eu vreau să știu unde vor pune cumpărăturile”.

Glumele au apărut imediat în comentariile de pe Facebook. Un alt utilizator a scris în comentarii: „Au venit cu sacii de PET-uri, să recupereze garanția SGR”.

Prețurile accesibile de la Lidl atrag sute de mii de români, însă ele sunt în contrast cu luxul „afișat” de cele două mașini, astfel că internauții au glumit imediat și pe tema aceasta.

„E pateul la 1 leu cu aplicația Lidl plus..d-ala cu fainoșag bun, premium”, a scris cineva.

„Cred că nu au găsit locuri libere să parcheze, pe trotuar…e scump să parchezi acolo între dungile albastre..”, a mai scris cineva.

„Sărăcie mare dacă și ferrariștii trec pe la hipermarket”, a mai spus cineva. În mediul online au existat și voci care au criticat aspru gluma internauților.

„Din comentarii reiese cât de frustrați și de ofticați sunt romanii pe alte persoane care au putut mai mult”, a scris cineva pe pagina de Facebook unde a fost postată fotografia.

Dialogul imaginar între bolizii de lux

Imaginile ar putea stârni zeci de reacții și de glume. Potrivit sursei citate mai sus, un dialog imaginar între cele două mașini de lux ar putea suna cam așa:

Ferrari: Te plicti și tu?

Lamborghini: M-am mai obișnuit. Al meu vine des după vinul de Bordeaux de la Lidl care cică e ieftin și bun. Și pentru somn și brânză împuțită la ofertă mă mai lasă în parcarea asta.

Ferrari: Al meu vrea sos italienesc de nu știu care și o oală din colecția de toamnă… Mă rog, lasă asta, mișto culoare ai și tu!

Întâmplarea din parcarea Lidl ilustrează perfect natura contradictorie a Bucureștiului. Orașul rămâne un loc unde luxul și economia se întâlnesc în moduri neașteptate, oferind surprize plăcute atât localnicilor, cât și vizitatorilor.

La ce prețuri ajunge un Ferrari nou

Prețul unui Ferrari nou în 2025 variază în funcție de model și specificații, dar în general se situează între aproximativ 200.000 și 500.000 de euro.

  • Modele mai accesibile precum Ferrari F8 Tributo încep de la circa 200.000-250.000 euro.
  • Modele mai avansate și performante, cum ar fi Ferrari SF90 Stradale sau 812 Competizione, pot ajunge la 400.000-500.000 euro sau chiar peste, în funcție de opționale.
  • Edițiile limitate sau unice depășesc, de multe ori, prețurile standard și pot ajunge la sume de peste un milion de euro.

Cât costă un Lamborghini ca cel parcat la Lidl

Prețul unui Lamborghini Aventador nou în 2025 începe de la aproximativ 400.000 euro și poate depăși 500.000 euro, în funcție de versiune (S, SVJ, Ultimae) și opțiunile alese. Modelele speciale sau edițiile limitate au prețuri mult mai ridicate.

Aventador este recunoscut pentru performanțele excepționale și designul său iconic, fiind unul dintre cele mai cunoscute modele Lamborghini.Lamborghini-ul din imagine pare a fi un Lamborghini Aventador, identificabil prin designul său distinctiv, aerodinamic și agresiv, cu faruri și forme specifice modelelor Aventador.

Datele personale a peste 200 de foşti elevi de liceu din Târgovişte au fost scurse pe internet
Exclusiv
Știri România 13:00
Datele personale a peste 200 de foşti elevi de liceu din Târgovişte au fost scurse pe internet
Două cupluri de români au murit într-un Audi cu volan pe dreapta, strivit între copaci, lângă o șosea din Germania
Știri România 12:07
Două cupluri de români au murit într-un Audi cu volan pe dreapta, strivit între copaci, lângă o șosea din Germania
Enrique Iglesias și Anna Kournikova așteaptă al patrulea copil. Sunt împreună de 24 de ani și au deja doi gemeni și o fetiță
Stiri Mondene 13:33
Enrique Iglesias și Anna Kournikova așteaptă al patrulea copil. Sunt împreună de 24 de ani și au deja doi gemeni și o fetiță
Ozana Barabancea și-a scos inelul gastric. Cum se simte artista acum. „Sunt dezinflamante, am început să mă dezumflu din primele zile"
Stiri Mondene 13:01
Ozana Barabancea și-a scos inelul gastric. Cum se simte artista acum. „Sunt dezinflamante, am început să mă dezumflu din primele zile”
100 de zile de la câștigarea mandatului de către Nicușor Dan. Interviu cu Cristian Andrei, consultant: „Președintele a ales misiunea de «a face pace» în societate, dar polarizarea este atât de adâncă, încât îi este greu să o neutralizeze singur"
Interviu
Politică 07:00
100 de zile de la câștigarea mandatului de către Nicușor Dan. Interviu cu Cristian Andrei, consultant: „Președintele a ales misiunea de «a face pace» în societate, dar polarizarea este atât de adâncă, încât îi este greu să o neutralizeze singur”
Ce l-a deranjat pe Ciprian Ciucu în timpul ședinței de coaliție la care a fost și Nicușor Dan, la Guvern: „E ca la Radio Erevan"
Politică 26 aug.
Ce l-a deranjat pe Ciprian Ciucu în timpul ședinței de coaliție la care a fost și Nicușor Dan, la Guvern: „E ca la Radio Erevan”
