Update ora 15:25: După ce opt băieți au fost scoși din peștera inundată, autoritățile thailandeze au oprit operațiunea de salvare pentru a doua oară. Astfel, scafandrii vor putea să se odihnească și să primească noi tuburi cu oxigen. Evacuarea copiilor și antrenorilor va fi reluată marți.

UPDATE ora 15:05: Echipa internațională de salvatori a reușit să scoată cel de-al optulea copil din peșterea inundată. Încă patru micuți rămân prinși în interiorul muntelui.

UPDATE ora 14:50: CNN susține că șapte copii au fost scoși în siguranță din peștera groazei, aflată în nordul Thailandei. Salvatorii nu au oferit însă date oficiale.

UPDATE ora 14:00: Mai multe imagini surprinse de televiziunea publică din Thailanda arată o echipă de medici care transferă un copil dintr-o ambulanță înt-run elicopter, care a decolat spre spitalul din Chiang Rai, unde alți patru băieți sunt deja internați. Videoclipul poate fi văzut mai jos.

UPDATE ora 13:00: Al cincilea copil a fost scos în siguranță din peștera inundată, conform CNN. Operațiunea de salvare este în plină desfășurare.

Autoritățile spun că băieții aduși deja la spitalul din Chiang Rai sunt ”fericiți și în stare bună”. Ei vor rămâne internați pentru o perioadă, iar doctorii iau în calcul să lase familiile să îi vadă printr-un perete de sticlă, având în vedere că ”există riscul de infectare”.

”Operațiunea a început și este în desfășurare în acest moment. Sacafandrii care au intrat în peșteră ieri sunt și cei care continuat operațiunea astăzi”, a spus un oficial din Forțele Navale ale Thailandei, potrivit CNN.

Reamintim că, duminică, salvatorii au încheiat prima zi a misiunii de scoatere la suprafață a celor 12 băieți și a antrenorului lor, blocați de peste două săptămâni într-o peșteră inundată din nordul Thailandei. Autoritățile au confirmat până în prezent salvarea a doar 4 copii.

