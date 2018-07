UPDATE: 17:38: Operațiunea de salvare a băieților prinși în peștera inundată din Thailanda au fost sistată, spun autoritățile. Evacuarea copiilor va fi reluată luni dimineața, la ora 08:00 (ora locală). În timpul rămas până la reînceperea operațiunii de salvare, autoritățile aprovizionează scafandrii cu noi tuburi de oxigen, având în vedere că rezervele pe care le aveau s-au terminat.

UPDATE ora 16:26: Șase copii au fost scoși din peștera inundată, localizată în nordul Thailandei. Informația este oferită de agenția AFP, care citează unele surse din interiorul echipajelor de salvare.

UPDATE: 15:36: Patru copii au fost aduși la suprafață, conform reporterilor AFP. Situația dramatică a salvării continuă chiar și după aducerea copiilor la suprafață. Ei sunt transportați la spital, unde vor fi internați.

UPDATE ora 15:28: Conform CNN, trei băieți au fost scoși deja din peșteră. Totodată, autoritățile susțin că apa din peșteră a scăzut destul de mult, astfel foarte multe suprafețe inundate pot fi parcurse pe picioare.

A second ambulance has just come out pic.twitter.com/RE25TVNWMs



UPDATE ora 15:00: Oficialii thailandezi, citați de Reuters, au confirmat că doi copii au fost scoși deja. Tossathep Bonthong, șeful departamentului de sănătate al provinciei Chiang Rai susține că ”doi copii au fost scoși”.

”Au fost duși la spitalul ambulant alplasat în apropierea gurii de intrare în peșteră. O să-i examinăm fizic”, au spus oficialii

UPDATE ora 12:18: Guvernul de la Bangkok a lansat pe internet un grafic despre salvarea micuților. Ei explică în imagine că salvatorii le vor da copiilor măști cu oxigen care să le acopere fețele, iar câte doi scafandri vor acompania fiecare copil în parte, ghidați de o funie.

Când cei 18 salvatorii vor ajunge în pasajul foarte îngust (de 50 de centimetri), salvatorii vor detașa buteliile de oxigen din spatele copilului, le vor împinge în față, pentru a nu-i întrerupe alimentarea cu oxigen acestuia, și vor ghida copilul la suprafață. De acolo se vor scufunda din nou în altă cameră inundată (dar nu la fel de dificilă) și vor ieși la suprafață.

Deși pare simplu, operațiunea este foarte complicată, având în vedere că micuții nu știu să înoate foarte bine și că în peșteră există acel pasaj foarte îngust.

Este estimat ca operațiunea de salvare să dureze două-trei zile.

Thai government releases graphic about #thamluangcaverescue . Full face masks; 2 divers accompanying 1 boy; guided by rope. When facing a very narrow path, they will release the tank from back and slowly roll tank & guide the boy through. They walk from Chamber 3 to mouth of cave pic.twitter.com/pLUKa8lHfd

— Nick Beake (@Beaking_News) July 8, 2018