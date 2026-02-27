Sat de vânzare în inima Parcului Național Picos de Europa

Achiziția de sate pentru a fi reabilitate este o practică întâlnită în special în rândul persoanelor cu resurse financiare importante, care caută noi experiențe sau oportunități de afaceri, scrie as.com.

Noul sat aflat în așteptarea unui cumpărător este Porcieda. Mica așezare abandonată, aflată la aproximativ 10 kilometri de Potes, în Cantabria, a fost scoasă la vânzare pentru 380.000 de euro.

Porcieda se află în inima Parcului Național Picos de Europa, aparținând municipalității Vega de Liébana. Este unul dintre cele mai vechi sate din Liébana și, deși nu a fost locuit de 20 de ani, casele sale sunt considerate în prezent unul dintre cele mai bune exemple de arhitectură populară din regiune.

3.000 de metri pătrați, dintre care peste 1.300 construiți

Satul este listat la vânzare pe portalul imobiliar The Sibarist. Conform anunțului, localitatea are o suprafață totală de 3.000 de metri pătrați, dintre care 1.325 de metri pătrați reprezintă construcții existente.

Potrivit agenției imobiliare, localitatea este „un sat ideal pentru restaurare și includere în programele de Dezvoltare Rurală, promovând obiectivele-cheie: de mediu, sociale, productive și culturale”.

Satul cuprinde 10 locuințe semidărâmate, distribuite pe 12 parcele cu suprafețe cuprinse între 48 și 176 de metri pătrați, cel mai bine conservată clădire fiind capela Fecioarei Maria.

Ultimii locuitori au plecat acum 20 de ani

Porcieda nu este la prima încercare de vânzare. În trecut, satul a fost scos pe piață pentru suma de 1,5 milioane de euro. Localitatea dispune de 387 de metri pătrați de teren urban neconstruit, oferind posibilitatea ridicării unor clădiri moderne.

Satul a fost locuit ultima dată în urmă cu aproximativ 20 de ani. Conform registrelor istorice, Porcieda a fost fondat în timpul Războiul Civil Spaniol. Ca element de curiozitate, în anii 60, satul a devenit cunoscut în urma unui presupus incident de observare a unui OZN.

Sate abandonate, transformate în destinații turistice

În ultimii ani, Spania a înregistrat o creștere a tranzacțiilor cu sate abandonate.

În Galicia, Castilla y León, Asturias și alte regiuni apar noi proiecte de restaurare a așezărilor rurale.

Unele se transformă în destinații turistice, în timp ce altele devin locuințe pentru familiile obosite de viața la oraș.

Potrivit russpain.com, cererea pentru astfel de proprietăți este în creștere, iar interesul pentru viața la munte și la țară devine o tendință evidentă atât în rândul spaniolilor, cât și al străinilor.

În satul Tronchón, de exemplu, unde trăiesc doar 56 de oameni, un cuplu de români s-a mutat împreună cu cei doi copii ai lor și a deschis unicul bar din localitate. Mihai și Roxana Costea gătesc mâncare tradițională românească oricui dorește.

Și Serbia își propune revitalizarea satelor și atragerea tinerilor în mediul rural. Aici, statul acordă până la 13.000 de euro sub formă de sprijin nerambursabil pentru cumpărarea unei case la țară.

Cum va fi vremea în luna martie 2026. ANM anunță un început de primăvară mult mai cald decât în mod obișnuit
Știri România 08:25
Cum va fi vremea în luna martie 2026. ANM anunță un început de primăvară mult mai cald decât în mod obișnuit
500-700 de lei de persoană, „cotizația" cerută la ziua șefului PNL Prahova, cu Ilie Bolojan invitat
Știri România 26 feb.
500-700 de lei de persoană, „cotizația” cerută la ziua șefului PNL Prahova, cu Ilie Bolojan invitat
Monden

Serialul de la PRO TV în care joacă Adrian Mutu: „Bine ai venit". Apariție în două episoade speciale
Stiri Mondene 09:05
Serialul de la PRO TV în care joacă Adrian Mutu: „Bine ai venit”. Apariție în două episoade speciale
Ce se întâmpla duminica, la masa din familie, când Natalia Mateuț se întâlnea cu tatăl ei, Dorin Mateuț: „N-a făcut pe detectivul"
Exclusiv
Stiri Mondene 26 feb.
Ce se întâmpla duminica, la masa din familie, când Natalia Mateuț se întâlnea cu tatăl ei, Dorin Mateuț: „N-a făcut pe detectivul”
Politic

Ilie Bolojan a spus ce se întâmplă cu cele 231 de milioane de euro după discuția cu Ursula von der Leyen de la Bruxelles
Politică 07:14
Ilie Bolojan a spus ce se întâmplă cu cele 231 de milioane de euro după discuția cu Ursula von der Leyen de la Bruxelles
UDMR e atacat ca un animal, spune ministrul de Externe al Ungariei. Péter Szijjártó vrea să-l ajute pe Kelemen Hunor
Politică 26 feb.
UDMR e atacat ca un animal, spune ministrul de Externe al Ungariei. Péter Szijjártó vrea să-l ajute pe Kelemen Hunor
