Sat de vânzare în inima Parcului Național Picos de Europa

Achiziția de sate pentru a fi reabilitate este o practică întâlnită în special în rândul persoanelor cu resurse financiare importante, care caută noi experiențe sau oportunități de afaceri, scrie as.com.

Noul sat aflat în așteptarea unui cumpărător este Porcieda. Mica așezare abandonată, aflată la aproximativ 10 kilometri de Potes, în Cantabria, a fost scoasă la vânzare pentru 380.000 de euro.

Porcieda se află în inima Parcului Național Picos de Europa, aparținând municipalității Vega de Liébana. Este unul dintre cele mai vechi sate din Liébana și, deși nu a fost locuit de 20 de ani, casele sale sunt considerate în prezent unul dintre cele mai bune exemple de arhitectură populară din regiune.

3.000 de metri pătrați, dintre care peste 1.300 construiți

Satul este listat la vânzare pe portalul imobiliar The Sibarist. Conform anunțului, localitatea are o suprafață totală de 3.000 de metri pătrați, dintre care 1.325 de metri pătrați reprezintă construcții existente.

Potrivit agenției imobiliare, localitatea este „un sat ideal pentru restaurare și includere în programele de Dezvoltare Rurală, promovând obiectivele-cheie: de mediu, sociale, productive și culturale”.

Satul cuprinde 10 locuințe semidărâmate, distribuite pe 12 parcele cu suprafețe cuprinse între 48 și 176 de metri pătrați, cel mai bine conservată clădire fiind capela Fecioarei Maria.

Ultimii locuitori au plecat acum 20 de ani

Porcieda nu este la prima încercare de vânzare. În trecut, satul a fost scos pe piață pentru suma de 1,5 milioane de euro. Localitatea dispune de 387 de metri pătrați de teren urban neconstruit, oferind posibilitatea ridicării unor clădiri moderne.

Satul a fost locuit ultima dată în urmă cu aproximativ 20 de ani. Conform registrelor istorice, Porcieda a fost fondat în timpul Războiul Civil Spaniol. Ca element de curiozitate, în anii 60, satul a devenit cunoscut în urma unui presupus incident de observare a unui OZN.

Sate abandonate, transformate în destinații turistice

În ultimii ani, Spania a înregistrat o creștere a tranzacțiilor cu sate abandonate.

În Galicia, Castilla y León, Asturias și alte regiuni apar noi proiecte de restaurare a așezărilor rurale.

Unele se transformă în destinații turistice, în timp ce altele devin locuințe pentru familiile obosite de viața la oraș.

Potrivit russpain.com, cererea pentru astfel de proprietăți este în creștere, iar interesul pentru viața la munte și la țară devine o tendință evidentă atât în rândul spaniolilor, cât și al străinilor.

În satul Tronchón, de exemplu, unde trăiesc doar 56 de oameni, un cuplu de români s-a mutat împreună cu cei doi copii ai lor și a deschis unicul bar din localitate. Mihai și Roxana Costea gătesc mâncare tradițională românească oricui dorește.

Și Serbia își propune revitalizarea satelor și atragerea tinerilor în mediul rural. Aici, statul acordă până la 13.000 de euro sub formă de sprijin nerambursabil pentru cumpărarea unei case la țară.

