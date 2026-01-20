Sunt singurii copii din satul de munte

Cei mici, de 7 ani și un an și jumătate, fac parte deja din peisajul satului, iar părinții lor au preluat administrarea barului deținut de primărie, un punct esențial pentru comunitate. După finalizarea renovărilor, familia vrea să deschidă și cele cinci camere de oaspeți din clădire.

Familia Costea este de origine română și a locuit timp de șase ani în provincia Castellón, mai întâi în Morella, apoi în Benicàssim. Au lucrat în domeniul ospitalității ca bucătari și ospătari și își doreau de mult să aibă propria afacere.

Prin intermediul unor prieteni din Bordón au aflat că în Tronchón se caută un nou administrator pentru bar. Au venit inițial să vadă locul, iar din luna octombrie s-au mutat definitiv în satul din regiunea Maestrazgo.

Program lung și mâncare „ca acasă”

Deși au ajuns într-o perioadă liniștită, când în sat rămân doar locuitorii permanenți, românii spun că au fost primiți cu multă căldură. Barul este deschis zilnic între 9.00 și 15.00 și între 17.00 și 22.00, cu excepția zilei de miercuri. De vineri până duminică, localul rămâne deschis continuu, până la miezul nopții.

În meniu se găsesc preparate combinate și tapas, dar și zile speciale: paella – joia și churros cu ciocolată – duminica. Pentru grupurile care anunță din timp, Mihai și Roxana pregătesc meniuri fixe de mâncare gătită în casă.

În plus, la cerere, gătesc și mâncare tradițională românească, pe care au început să o introducă treptat pentru clienții curioși să guste altceva.

„Am vrut propria afacere”

Roxana recunoaște că mutarea a fost mai dificilă pentru fiul cel mare, care a lăsat în urmă viața din Benicàssim. În Tronchón nu sunt alți copii cu care să se joace zilnic, însă s-a adaptat la școala din Cantavieja.

„Suntem obișnuiți cu temperaturile scăzute, iar faptul că satul este mic nu este o problemă pentru noi. Am vrut să ne deschidem propria afacere. Rutina noastră zilnică se învârte în jurul muncii, dar suntem mai preocupați de copii, pentru că nu au prieteni cu care să se joace. În weekendurile mai lungi, situația se schimbă, când vin vizitatori”, a spus Roxana, potrivit sursei citate.

Pentru comunitatea din Tronchón, barul nu este doar un loc unde se mănâncă sau se bea o cafea. Este locul unde oamenii se întâlnesc, vorbesc și simt că satul nu dispare. Iar pentru familia Costea, este începutul unei vieți construite pas cu pas, într-un loc mic, dar ales cu convingere.

